LH Mikl-Leitner überreichte Ehrenzeichen an vier Kulturschaffende

St. Pölten (OTS) -

Vier Persönlichkeiten, die das Kulturleben in Niederösterreich seit vielen Jahren prägen und bereichern, wurden heute, Mittwoch, von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus in St. Pölten ausgezeichnet. Die Sängerinnen Simone Stelzer, Natalia Ushakova und Astrid Wirtenberger sowie Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber erhielten das Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

„Bei uns in Niederösterreich ist es Tradition und Sitte, für besondere Leistungen Danke zu sagen“, betonte die Landeshauptfrau zu Beginn ihrer Laudatio. Die vier Geehrten verbinde trotz unterschiedlicher Lebenswege vieles: „Ihr begeistert Menschen, berührt Herzen, schafft Momente, die unvergesslich bleiben, und seid Niederösterreich aufs Engste verbunden. Ihr seid wichtige Botschafter für unser Kulturland Niederösterreich.“

Martin Lammerhuber würdigte Mikl-Leitner als einen, der groß denkt und Visionen verwirklicht. Als Moderator habe er mehr als 1.000 Veranstaltungen begleitet, als Radiomacher die Pionierjahre des österreichischen Privatradios mitgestaltet und später im Medienbereich zahlreiche Initiativen umgesetzt. Heute bringe er seine Erfahrung als operativer Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich ein. „Egal, ob Volkskultur, Musik- und Kunstschulen, Museen, Erwachsenenbildung oder Freiwilligenarbeit: Dir geht es immer um die Menschen“, sagte Mikl-Leitner und hob auch sein ehrenamtliches Engagement als Hospiz-, Trauer- und Sterbebegleiter hervor.

Simone Stelzer habe sich über Jahrzehnte eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Ihre musikalischen Anfänge führten nach St. Pölten, 1990 vertrat sie Österreich mit „Keine Mauern mehr“ beim Eurovision Song Contest. Seither sei sie eine feste Größe im deutschsprachigen Schlager und auch als Schauspielerin erfolgreich. „Bei deiner großartigen Karriere bist du deiner Heimat immer treu geblieben“, dankte ihr Mikl-Leitner für ihre Verbundenheit zu Niederösterreich.

Den Lebensweg von Natalia Ushakova bezeichnete die Landeshauptfrau als „Stoff für eine Oper“. Von Taschkent führte sie ihre Ausbildung über Sankt Petersburg, Graz, München und Mailand bis auf die Bühne der Mailänder Scala. Sie sang weltweit und arbeitete mit internationalen Stars wie Plácido Domingo. Gleichzeitig sei sie durch zahlreiche Auftritte eng mit Niederösterreich verbunden. „Du bringst internationales Flair nach Niederösterreich, dafür ein großes Dankeschön“, so Mikl-Leitner.

Astrid Wirtenberger habe ein Vierteljahrhundert lang als eine der prägenden Stimmen der Seer die österreichische Musiklandschaft mitgestaltet. Besonders hob Mikl-Leitner ihren Auftritt beim Dankeskonzert für die Hochwasser-Helfer vor dem Klangturm hervor: „Das war einer dieser Momente, in denen Musik mehr kann als unterhalten: Sie verbindet Menschen und sie berührt Herzen.“ Mit ihrem ersten Soloalbum „So is des Leben“ habe Wirtenberger nun ein neues Kapitel begonnen. Gleichzeitig gebe sie als Gitarrenlehrerin ihr Wissen seit 42 Jahren an junge Menschen weiter.

Niederösterreich habe in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche bedeutende Kulturstätten geschaffen, hielt Mikl-Leitner abschließend fest. „Aber die schönsten Bühnen und die besten Konzertsäle sind ohne Menschen nur Gebäude. Ihr seid es, die sie mit Leben füllen.“ Die Ehrenzeichen seien daher keine Endbilanz, sondern mit der Bitte verbunden, engagiert und motiviert zu bleiben und so zu bleiben, wie wir euch kennen.

Simone Stelzer bedankte sich für die Auszeichnung und meinte: „Als musikbegeisterter Teenager war es mein Traum, von Niederösterreich aus die Welt zu erobern.“ Dass ihr das gelungen sei, verdanke sie unter anderem ihrer Familie. Stelzer sagte: „Ich liebe meinen Beruf und meine Fans. Musik ist Zufluchtsort und das Ehrenzeichen sehe ich als Anlass, mit Elan und Freude meinen Weg weiterzugehen.“

Natalia Ushakova skizzierte ihren Lebensweg anhand der Geschichte eines kleinen Mädchens, das immer singen wollte. „Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich war auf den großen Bühnen der Welt und bin immer gerne hierher zurückgekehrt.“ Sie sei glücklich in diesem Land und habe sich immer Zuhause gefühlt. Abschließend bedankte sie sich, „weil ihr mich als Mitglied dieser großartigen Gemeinschaft aufgenommen habt.“

Astrid Wirtenberger betonte in ihrer Dankesrede, dass „ich dieses Land, meine Heimat liebe. Ich habe von Kindestagen an Musik gemacht. Musik ist mein Leben, Musik ist nicht nur etwas, was man tut, sondern spürt und fühlt. Es ist ein schönes Gefühl und ich bin irrsinnig dankbar.“ Nach dem „schönen, langen Weg mit den Seern“ folge nun der nächste Schritt – „man wächst mit der Aufgabe und dem Drumherum“, sagte sie.

Martin Lammerhuber meinte zu Beginn seiner Rede, dass „manchmal Worte nicht ausreichen, um auszudrücken, wie man fühlt.“ Er verstehe dieses Ehrenzeichen aus den Händen der Landeshauptfrau als „Wertschätzung unserer Verbindung“ und dankte Mikl-Leitner und all seinen „Mitstreitern“ für das Miteinander. „Wir haben noch einiges vor“, gab er einen Ausblick auf kommende Projekte und meinte weiter: „Wir machen das alles nicht zum Selbstzweck, sondern für die Menschen. Es gibt kein richtig oder falsch – wichtig ist, es einfach zu tun.“