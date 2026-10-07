B 54 Seebenstein-Steintal: Fahrbahnerneuerung auf 2,1 Kilometern abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahnerneuerung der B 54 im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Sauterner Straße (L 4097) und in Richtung Gleißenfeld ist abgeschlossen. Auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern wurde die Fahrbahn umfassend erneuert. Die offizielle Baufertigstellung wurde kürzlich von Landtagsabgeordnetem Jürgen Handler in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Gemeinderat Karl Wurmbrand von der Gemeinde Semmering und der stellvertretenden Leiterin der NÖ Straßenbauabteilung Wiener Neustadt, DI Julia Krenn, vorgenommen.

Da die Fahrbahn der B 54 aufgrund zahlreicher Schäden wie starken Rissen, Ausbrüchen und Ausmagerungen zulezt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach, hatte der NÖ Straßendienst die Erneuerung des Abschnitts beschlossen. Die Arbeiten erstreckten sich ab der Kreuzung mit der Sauterner Straße (L 4097) in Richtung Gleißenfeld auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern.

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wurde auf der gesamten Fläche von rund 20.000 Quadratmetern eine Abtragsfräsung durchgeführt. Anschließend wurde die Fahrbahn durch das Aufbringen einer neuen Deckschicht wiederhergestellt. Abschließend erfolgte die Aufbringung der erforderlichen Bodenmarkierungen. Die Straßenbauarbeiten wurden von der Firma Porr aus Pfaffstätten ausgeführt. Die Gesamtbaukosten für die Erneuerung der Fahrbahn belaufen sich auf rund 365.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.