Schmerzen gezielt behandeln: Neuer Ratgeber für mehr Lebensqualität

Wien (OTS) -

Schmerzen und Einschränkungen der Beweglichkeit und Mobilität gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen unserer Zeit. Trotz großer Fortschritte in der modernen Medizin bleiben sie für viele Betroffene eine erhebliche Belastung. Neben medikamentösen und operativen Behandlungsmöglichkeiten spielen daher regenerative physikalische Therapien eine wichtige Rolle. Von Stoßwellen über Magnetfelder, Licht-, Temperatur- und Bäderreize bis hin zu mentalen Techniken, Vagusstimulation und Bewegung: Sie setzen gezielt physikalische Reize ein, um körpereigene Reparatur- und Heilungsprozesse zu unterstützen. Im neu erschienenen Ratgeber „Schmerzen behandeln“, der in Kooperation zwischen dem MANZ Verlag und der Medizinischen Universität Wien entstanden ist, beleuchtet der Autor, welche Möglichkeiten regenerative physikalische Therapien bieten und wo ihre Grenzen liegen.

Der neue Ratgeber bietet einen wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen Überblick über regenerative physikalische Therapien und ihre Möglichkeiten im Schmerzmanagement. Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Experte für Physikalische Medizin an der Medizinischen Universität Wien, erklärt verständlich:

wie regenerative physikalische Therapien Schmerzen beeinflussen,

welche Verfahren unter welchen Voraussetzungen wirksam sind,

wie sie sinnvoll kombiniert werden können und

wo ihre Grenzen liegen.

Mit dem neu erschienenen Ratgeber erweitert der MANZ Verlag seine erfolgreiche medizinische Ratgeberreihe „Gesundheit.Wissen“, die in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien entsteht. Das Buch richtet sich an alle, die Schmerzen besser verstehen, informierte Entscheidungen treffen und ihre Mobilität und Lebensqualität gezielt verbessern wollen.

Das Buch:

Richard Crevenna: Schmerzen behandeln. MANZ Verlag Wien. Buch, broschiert, 210 Seiten. 28,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26831-2.