Geniale Rezeptideen: das vielseitige Superfood „Buchweizen“

St. Pölten (OTS) -

Vom einstigen Arme-Leute-Essen zum begehrten Superfood: Buchweizen hat in den letzten Jahren einen Imagewechsel vollzogen und nimmt wieder mehr Bedeutung im Speiseplan der Österreicherinnen und Österreicher ein. Buchweizen gilt als Superfood, weil er glutenfrei ist, alle wichtigen Aminosäuren enthält, wertvolle Antioxidantien wie Rutin liefert, alle wichtigen Mineralstoffe beinhaltet und reich an Vitalstoffen ist.

Im Jauntal, in Unterkärnten, wird der Buchweizen auch Hadn genannt. Hier erlebt die alte Kulturpflanze durch den Verein „Genussregion Jauntaler Hadn“ und die Gastronomie einen innovativen Aufschwung. Der Hadnwirt Peter Rupitz kocht für die „Land und Leute“-Serie „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ ein Menü mit traditionellem Hauptgang und neuen Kreationen in der Vor- und Nachspeise: Buchweizenrisotto mit Pilzen, Jauntaler Hadnkranznudeln, Hadn-Walnuss-Torte mit Zwetschken.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 17. Oktober:

Urlaub bei Pferden

Vom Westernreiten bis zur Bewegungstherapie mit über 30 Pferden und Ponys: Am Reiterhof der Familie Werny in Niederösterreich sollen Urlaubsgäste das Leben am Hof mit den edlen Vierbeinern genießen. Eine Nische, die bei kleinen und großen Urlaubern ankommt.

Wahl des Publikumslieblings

„Erhalten und Bewahren“ – unter diesem Motto stellen sich auch in dieser Sendung zwei beispielhafte Kandidaten der Wahl zum „Land und Leute Favoriten 2026“. Einerseits die Retter des Orgelspiels in Gosau am Dachstein, im Salzkammergut, wo wir jungen Orgelspieler-Nachwuchs treffen, und andererseits eine Hutmacherin in der Steiermark, die bewusst so arbeitet wie vor 100 Jahren.

Punkte für die Gesundheit

Der neue Vorsorgepass der SVS, der Sozialversicherung der Selbstständigen, die auch für Landwirte zuständig ist, vereint bisherige Vorsorgeinitiativen nun digital. Ein Punktesystem setzt Anreize für regelmäßig empfohlene Gesundheitschecks, von Krebsvorsorgeprogrammen bis zur Mundhygiene, wie wir am Beispiel eines Landwirts aus Niederösterreich sehen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer