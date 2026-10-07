„Auf ein Wort, Herr Rektor!“: Hochschule Campus Wien startet neuen Video-Podcast

Wien (OTS) -

Was müssen junge Menschen heute lernen, wenn wir noch gar nicht wissen, wie die Arbeitswelt und ihre Berufe in zehn Jahren aussehen werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Video-Podcasts „Auf ein Wort, Herr Rektor!“ der Hochschule Campus Wien. Gastgeber ist Rektor Heimo Sandtner. Er spricht mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur über Veränderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft und darüber, was sie für Bildung und Hochschule bedeuten.

Hochschulen bereiten junge Menschen auf eine Arbeitswelt vor, deren künftige Anforderungen sich nur bedingt vorhersagen lassen. Gleichzeitig entscheiden sie heute, was Studierende lernen, welche Kompetenzen sie entwickeln und welche Erfahrungen sie im Studium machen sollen. „Natürlich müssen wir wissen, was in der Praxis gebraucht wird. Aber Bildung bedeutet für mich auch, Dinge infrage stellen zu können. Wenn wir Studierende nur auf die Anforderungen von heute vorbereiten, sind wir wahrscheinlich schon zu spät“, sagt Heimo Sandtner.

Die Antworten liegen nicht nur in der Hochschule

Deshalb spricht Sandtner mit Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen, die andere Erfahrungen und Sichtweisen einbringen. Widerspruch ist ausdrücklich erwünscht.

Zum Start dreht Sandtner die Rollen um. In einer Intro-Folge spricht er zunächst selbst darüber, was ihn als Rektor beschäftigt, warum er den Podcast startet und was Hochschulbildung leisten soll, wenn sich Studium und Arbeitswelt laufend verändern. Mit den folgenden Episoden wird er zum Fragenden.

Auftakt mit MINT-Expertin Sabine Seidler

Erster Gast ist Sabine Seidler, MINT-Beauftragte der Stadt Wien und ehemalige Rektorin der Technischen Universität Wien. Sandtner und Seidler verbindet ihre wissenschaftliche Herkunft: Beide kommen aus der Werkstoffwissenschaft. Im Gespräch geht es darum, wie mehr junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistert werden können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, warum das gerade bei Mädchen und jungen Frauen noch immer nicht ausreichend gelingt.

„MINT ist längst nicht mehr nur ein Thema für einzelne Studienrichtungen. Technologischer Wandel betrifft unsere gesamte Gesellschaft – von der Arbeitswelt über Gesundheit und Mobilität bis hin zur Frage, wie wir unsere Demokratie gestalten“, sagt Sandtner. „Deshalb müssen wir auch darüber sprechen, welche Bildung Menschen brauchen, um diesen Wandel nicht nur zu verstehen, sondern selbstbewusst mitzugestalten.“

Unterschiedliche Gäste, eine wiederkehrende Frage

Im Mittelpunkt des Podcasts stehen Entwicklungen, die verändern, wie wir arbeiten, lernen und leben – von neuen Technologien und Berufsbildern bis zu Fragen, die unser Bildungsverständnis und das Zusammenleben betreffen. Dabei geht es nicht darum, fertige Antworten zu präsentieren. Sandtner will erfahren, wie seine Gäste auf diese Entwicklungen blicken, wo sie andere Einschätzungen haben und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Am Ende führt jedes Gespräch zurück zu einer Frage: Was heißt das jetzt für uns als Hochschule?

„Auf ein Wort, Herr Rektor!“ ist ein Video-Podcast der Hochschule Campus Wien, produziert von The Voice Agency. Die Intro-Folge und die weiteren Episoden sind online über die Kanäle der Hochschule Campus Wien verfügbar.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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