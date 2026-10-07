- 07.10.2026, 12:44:03
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- OTS0129
Termine am 8. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10:30 Uhr, PK Grüne Wien „Ein Jahr Sozialabbau: Grüne zeigen fatale Auswirkungen der Kürzungen auf“ mit nicht amtsführenden Stadträt*innen Judith Pühringer und Gemeinderat David Ellensohn (1., Rathaus, Grüner Klub, Hinterer Besprechungsraum)
(Schluss) red
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