Doppelerfolg beim 37. EUCYS in Kiel für zwei österreichische Schulteams aus dem Schulwettbewerb Jugend Innovativ 2026

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen EU Contest for Young Scientists, dem EUCYS in Kiel konnten zwei Jugend Innovativ Teams mit ihren Siegerprojekten mit zwei Auszeichnungen nach Hause fahren.

Ende Mai 2026 wurde bei der 39. Award Show des Schulwettbewerbs Jugend Innovativ die innovativsten Schulteams mit ihren kreativen und innovativen Projektideen prämiert. Neben Geldpreisen für die Siegerprojekte gab es auch zahlreiche Reisepreise zu internationalen Wettbewerben zu gewinnen. Bei einem dieser Wettbewerbe, dem 37. EUCYS in Kiel, haben die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler aus Österreich mit ihren hervorragenden Leistungen eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in der jungen Generation steckt.

Für die österreichische Delegation verlief der diesjährige European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) 2026 in Kiel äußerst erfolgreich: Das Projekt „Woodberg“, das innovative Fahrradkonzept, wurde mit dem 2. Preis des EUCYS ausgezeichnet und erhielt dafür ein Preisgeld von 5.000 Euro. Darüber hinaus wurde das Projekt „E-Mobilität für die Milchsammellogistik“ mit einem Local Prize for Engineering Excellence gewürdigt. Alice Hristov mit ihrem Projekt Tremo-Cup kam zwar „ohne Preis“ aber mit sehr tollem Feedback und Erfahrungen nach Hause!

„Die Erfolge der Schülerinnen und Schüler beim EUCYS 2026 sind ein starkes Zeichen für die Qualität der österreichischen Bildung und für das außerordentliche Engagement junger Menschen in Wissenschaft und Forschung. Sie stehen stellvertretend für viele Jugendliche in Österreich, die mit Kreativität, Ausdauer und hoher fachlicher Kompetenz an innovativen Lösungen für die Zukunft arbeiten“, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten in Kiel die Fachjury mit fundierter Methodik, hoher wissenschaftlicher Genauigkeit und der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Themen überzeugen. Die erzielten Platzierungen und Anerkennungen unterstreichen das hohe Niveau der österreichischen Nachwuchsforschung.

Der 1989 ins Leben gerufene EUCYS bringt die Gewinnerinnen und Gewinner nationaler Wissenschaftswettbewerbe aus ganz Europa – wie beispielsweise „Jugend Innovativ“ in Österreich – zusammen, um ihre Forschungsarbeiten zu präsentieren und sich auf höchstem internationalem Niveau zu messen.

EUCYS ist der zentrale europäische Wettbewerb für junge Forscherinnen und Forscher. Er würdigt herausragende vorwissenschaftliche und wissenschaftsnahe Arbeiten aus Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin, Sozial- und Geisteswissenschaften. Die Teilnahme der österreichischen Delegation erfolgt in der Regel auf Basis nationaler Wettbewerbe und Auswahlverfahren, bei denen besonders qualitätsvolle Projekte nominiert werden.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr dankt den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern sowie den Mentorinnen und Mentoren, die die Jugendlichen fachlich und pädagogisch unterstützt haben, ebenso wie den Eltern und Erziehungsberechtigten. Ihre Begleitung und Förderung sind eine zentrale Voraussetzung dafür, dass junge Menschen sich an anspruchsvollen Wettbewerben wie EUCYS beteiligen können.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in die laufende Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Förderung von MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sowie forschendem Lernen an Schulen einfließen. Ziel des Bundesministeriums ist es, Schülerinnen und Schüler frühzeitig für Wissenschaft und Forschung zu begeistern und ihnen vielfältige Bildungswege in Richtung Studium und Beruf zu eröffnen.