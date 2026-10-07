- 07.10.2026, 12:15:32
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Aviso PK Grüne Wien am 8.10.: Ein Jahr Sozialabbau: Grüne zeigen fatale Auswirkungen der Kürzungen auf
Thema: 80 Sozialorganisationen befürchten Kürzungen im dreistelligen Millionenbereich – Grüne präsentieren neue Zahlen zu den Kürzungen im Sozialbereich.
Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
David Ellensohn, Sozialsprecher Grüne Wien
Zeit: Donnerstag, 8.Oktober 2026, 10:30 Uhr
Ort: Hinterer Besprechungsraum im Grünen Klub im Rathaus, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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