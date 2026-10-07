Aviso PK Grüne Wien am 8.10.: Ein Jahr Sozialabbau: Grüne zeigen fatale Auswirkungen der Kürzungen auf

Wien (OTS) -

Thema: 80 Sozialorganisationen befürchten Kürzungen im dreistelligen Millionenbereich – Grüne präsentieren neue Zahlen zu den Kürzungen im Sozialbereich.



Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

David Ellensohn, Sozialsprecher Grüne Wien



Zeit: Donnerstag, 8.Oktober 2026, 10:30 Uhr

Ort: Hinterer Besprechungsraum im Grünen Klub im Rathaus, 1010 Wien



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