So liest Österreichs Jugend: Bundesweite Befragung von Lehrkräften wird präsentiert

Wien (OTS) -

Die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien und die Leontopodium Education GmbH, 2025 von der US-Unternehmerin Cantey Ergen in Wien gegründet, stellen neue Ideen zur Förderung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen vor. Im Rahmen einer Veranstaltung am 12. Oktober werden die Ergebnisse einer im Juni durchgeführten Befragung von Lehrkräften zum Thema Lesekompetenz präsentiert.

Welches Alter entscheidend ist

Die Lernplattform LEKO der Leontopodium Education GmbH hat das Ziel, die Lesekompetenz von 10- bis 14-jährigen Mädchen und Buben zu stärken. Denn gerade in diesem Alter ist die Förderung der Lesekompetenz als Schlüssel zur Bildung entscheidend für die weitere Entwicklung. Dabei setzt LEKO unter anderem auf eine Verbindung analoger Angebote mit neuen Technologien wie KI-gestützten Leseavataren. Bei der Veranstaltung gibt es außerdem eine Vorschau auf neue Unterrichtsmaterialien für Pädagoginnen und Pädagogen sowie auf Klassenlektüren für Schülerinnen und Schüler.

Breites Netzwerk zur Leseförderung

Als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stehen neben Cantey Ergen zur Verfügung: DI Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien, Dr.in Michaela Haller, Geschäftsführerin des Lesezentrums Steiermark, die Kinder- und Jugendbuchautorin Karin Ammerer, der Verleger KR Georg Glöckler sowie Christian Drozda, Geschäftsführer des G&G Verlags.

Cantey Ergen, Gründerin und Initiatorin der Leontopodium Education GmbH, ist vom Erfolg des Projekts überzeugt: „Wir wollen für Kinder und Jugendliche in der Schule und zu Hause ein Umfeld schaffen, in dem Lesen wieder Freude bereitet und nicht nur eine Pflichtübung ist. Mit unserer Initiative, die analoge und digitale Angebote kombiniert, erreichen wir die 10- bis 14-Jährigen.“

Wann: Montag, 12. Oktober 2026, 11:30 bis 13:00 Uhr

Wo: Haus der Wiener Wirtschaft, Saal 07, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Weitere Infos: www.lesekompetenz.at