  • 07.10.2026, 12:06:02
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LH-Stv. Landbauer: Große Info-Kampagne macht Sanierung der Donaubrücke Stein-Mautern greifbar

Bürger können Bauzeitplan und Fortschritte künftig laufend online mitverfolgen

St. Pölten (OTS) - 

„Wir wollen die Menschen in Stein und Mautern von Anfang an mitnehmen. Mit einer umfassenden Bürgerinformationskampagne inklusive benutzerfreundlicher Projektwebsite schaffen wir maximale Transparenz über den Fortschritt des Jahrhundertprojekts ‚Neue Donaubrücke Stein-Mautern‘. Anrainer, Landwirte und Betriebe sollen jederzeit wissen, was genau passiert und welche Arbeiten als Nächstes anstehen“, gibt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer den Startschuss für eine große Info-Kampagne rund um die Großbaustelle in der Wachau.

Unter www.donaubruecke-stein-mautern.at/willkommen finden Bürger ab sofort den aktuellen Projektstand, einen Bauzeitplan und ein Video zu den vorgesehenen Arbeiten. Antworten auf häufige Fragen bietet ein eigener Fragenkatalog (FAQ). Für persönliche Anliegen steht eine Ombudsstelle zur Verfügung. Wer regelmäßig Neuigkeiten erhalten möchte, kann einen Newsletter abonnieren. Alle Haushalte der umliegenden Gemeinden erhalten ergänzend eine Bürgerinformation per Post.

Die Website erläutert auch die künftige Farbgebung der historischen Donauquerung: Nach wissenschaftlichen Untersuchungen wurde in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt festgelegt, dass die Brücke im Zuge der Sanierung wieder einen historischen Grauton erhält.

„Wir setzen dieses Projekt Schritt für Schritt konsequent um. Mit der neuen Website sorgen wir dafür, dass niemand im Unklaren bleibt“, so Landbauer.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]

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