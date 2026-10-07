Vom Abschluss in die Praxis, vom Interesse in die Ausbildung

St. Pölten (OTS) -

Mit großer Freude wurden am 28. September 2026 die Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungen Pflegeassistenz und Operationstechnische Assistenz im Rahmen einer Diplom- und Abschlussfeier geehrt. Zwei Tage später, am 30. September 2026, feierte der Abschlussjahrgang der Pflegefachassistenz seinen erfolgreichen Diplomabschluss.

Die Festrede und feierliche Übergabe der Diplome am 28. September 2026 sowie am 30. September 2026 fand durch Landesrat Anton Kasser sowie durch Berthold Hebrank von der Gesundheit Mostviertel GmbH, NÖ LGA, statt. Die anwesenden Ehrengäste würdigten die Leistungen der frisch diplomierten Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten, der Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten sowie Operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten und gratulierten ihnen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.

Landesrat Anton Kasser brachte seine Wertschätzung gegenüber den Nachwuchskräften zum Ausdruck: „Pflegekräfte sind eine unverzichtbare Säule unseres Gesundheitssystems und unserer Gesellschaft. Sie leisten tagtäglich einen wertvollen Beitrag zur Betreuung und Versorgung von Menschen und sind zugleich eine wichtige Stütze für deren Angehörige. Nun zählen auch Sie zu diesem wichtigen Kreis unserer Gesellschaft. Dazu darf ich ganz herzlich gratulieren. Mit Ihrem Engagement, Ihrer Menschlichkeit und Ihrem fachlichen Wissen haben Sie nun das Rüstzeug, um diesen anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf bestmöglich auszuüben. Für Ihre berufliche Zukunft wünsche ich von Herzen alles Gute und vor allem Freude an Ihrer wichtigen Aufgabe.“

Die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, richten die frisch diplomierten Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten, Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten sowie Operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten ihren Blick nun nach vorne. Nach einer intensiven Ausbildungszeit beginnen sie ihre berufliche Laufbahn und bringen ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihr Engagement künftig in unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens ein.

In ihrer Ansprache richtete Direktorin Manuela Mayer ihren besonderen Dank an jene Personen, die die zukünftigen Fachkräfte während ihrer Ausbildung fachlich und persönlich begleitet haben. Gleichzeitig gratulierte sie den Abschlussjahrgängen zu ihren hervorragenden Leistungen und unterstrich deren hohe fachliche und menschliche Kompetenz. Die Ausbildung habe nicht nur wertvolles Wissen vermittelt, sondern auch die persönliche Reife und das Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft nachhaltig gestärkt.

Mit Herbst 2026 starten insgesamt rund 100 Auszubildende ihren Bildungsweg im Gesundheitswesen am Bildungscampus Mostviertel. Mit einem vielfältigen Bildungsangebot unterstützt der Bildungscampus Mostviertel die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften im Gesundheits- und Pflegewesen. Neben den Ausbildungen zur Pflegeassistenz (PA) und Pflegefachassistenz (PFA), werden zudem Fortbildungen in der Gerontopsychiatrischen Pflege im Akut- und Langzeitbereich, Weiterbildungen in der Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen und Deeskalation sowie Sonderausbildungen in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflege bei Nierenersatztherapie angeboten.

Alle Infos und Details zu den Lehrgängen sowie den Sonder- und Weiterbildungen des Bildungscampus Mostviertel erhalten Interessentinnen und Interessenten beim nächsten Online-Infoabend am 10. November 2026 und auf der Homepage www.pflegeschulen-noe.at.

Weitere Informationen: NÖ Landesgesundheitsagentur, Landesklinikum Mauer, Harald Höllmüller, Telefon: 07475/9004-12050, E-Mail: [email protected]