Privatuniversität UMIT TIROL startet mit positiven Zahlen ins 26. akademische Jahr

Hall in Tirol (OTS) -

Mit positiven Entwicklungen in Studium und Forschung startet die Privatuniversität UMIT TIROL in ihr 26. akademisches Jahr. Rund 380 Studierende haben im neuen Studienjahr ein Studium an der Tiroler Privatuniversität aufgenommen. Insgesamt zählt die UMIT TIROL damit rund 1.300 Studierende.

Bei den Studienanfängerinnen und Studienanfängern zeigt sich ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis: 51 Prozent sind männlich, 49 Prozent weiblich. Rund die Hälfte kommt aus Österreich (48,4 Prozent), weitere 31,7 Prozent aus Deutschland und 7,8 Prozent aus Italien bzw. Südtirol. Seit dem Studienjahr 2001 haben bereits mehr als 6.400 Absolventinnen und Absolventen eine universitäre Ausbildung an der UMIT TIROL abgeschlossen.

„Dass sich sowohl die Zahl der Studienanfänger*innen als auch die Gesamtzahl der Studierenden positiv entwickelt, zeigt, dass unsere Studienangebote auf Interesse stoßen und die UMIT TIROL für Studierende aus Tirol, Österreich und den angrenzenden Regionen ein attraktiver Studienort ist. Für die kommenden Jahre ist es mein Ziel, das Studienangebot und auch das universitäre Weiterbildungsangebot im Themendreieck Mensch - Gesundheit - Technik weiterzuentwickeln und damit diese positive Entwicklung fortzusetzen“, betont die Rektorin der Privatuniversität UMIT TIROL Priv.-Doz.in Dr.in Margit Raich.

Neue Forschungsprojekte im Wert von 3,4 Millionen Euro

Auch in der Forschung setzt die UMIT TIROL auf Wachstum. Im vergangenen Studienjahr konnten 20 neue Forschungsprojekte eingeworben werden. Das Volumen dieser Projekte beläuft sich auf insgesamt rund 3,4 Millionen Euro. Die Bandbreite reicht von Projekten der Europäischen Union, des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) über von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützte Vorhaben mit international tätigen Tiroler Unternehmen bis zu einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützten Projekt. Insgesamt arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Privatuniversität UMIT TIROL derzeit an Forschungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Millionen Euro.

„Die Entwicklung in Forschung und Lehre zeigt, dass die UMIT TIROL über die Region hinaus Wirkung entfaltet. Gleichzeitig bleibt sie fest in Tirol verankert und leistet einen wichtigen Beitrag zum Bildungs- und Wissenschaftsstandort“, betont Rektorin Priv.-Doz. Dr.in Margit Raich.