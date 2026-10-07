ÖHV-Wettbewerb #bestpraktikum: Nachwuchs begeistert mit Videos mehr als 175.000 Menschen

Wien (OTS) -

Wie sich Praktika in Hotellerie und Gastronomie wirklich anfühlen, beantwortet am besten der Branchennahwuchs selbst: mit persönlichen Einblicken, kreativen Ideen in Form von kurzen Videos aus dem Arbeitsalltag. Die ÖHV belohnt beim ÖHV-Videowettbewerb #bestpraktikum Engagement, Kreativität und Professionalität. Den Hauptpreis holt Marcell Tárnoki – der vor zwei Jahren schon einmal den ersten Preis gewonnen hat – mit seinem überzeugenden Video von seinem diesjährigen Pflichtpraktikum im Restaurant DO&CO ALBERTINA.

Viel Aufmerksamkeit für authentische Praktikumserlebnisse

Die begleitende Kampagne erreichte heuer mehr als 175.000 Personen – nach 137.328 im Vorjahr. Besonders deutlich stieg das Interesse an weiterführenden Informationen: 4.816 individuelle Link-Klicks bedeuten gegenüber 2.291 im Jahr 2025 ein Plus von rund 110%. „Das Interesse an der Branche ist also definitiv da! Die Jugendlichen holen die Gleichaltrigen ab, indem sie ihnen Einblicke in ihren Arbeitsalltag bieten, so wie sie ihn erleben: echtes Teamwork, echte Aufgaben, echte Begeisterung. #bestpraktikum punktet mit Authentizität“, zeigt sich ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer von der professionellen Mehrarbeit des Branchennachwuchses begeistert.

Hauptpreis und Hotelaufenthalte

Tárnoki gewinnt mit dem Sieger-Video ein iPhone 18 Pro. Über Gutscheine für jeweils zwei Nächte für zwei Personen in ÖHV-Mitgliedsbetrieben freuen sich:

Die Nächtigungsgutscheine stellen das Waldhof Fuschlsee Resort, das Boutiquehotel Hauser in Wels, das Hotel Regina der Kremslehner Hotels in Wien, das Hotel The Weekend in Wien, Stadtoase Kolping Hotel in Linz und VERKEHRSBUERO HOSPITALITY mit dem Four Points Flex by Sheraton in Salzburg oder Wien zur Verfügung. Weitere Preise gehen an Jonas Brandlhofer vom Puradies Leogang, Niclas Werger vom Familien- & Sportresort Brennseehof, Lukas Horngacher vom Lake Side Zürich und Andrej Munitlak vom Das Himberg.

Mitgliedsbetriebe machen mit

„Ein gutes Praktikum ist weit mehr als ein erster Einblick in die Branche: Junge Menschen entdecken ihre Stärken, werden Teil eines Teams und nehmen Erfahrungen mit, die bleiben. Mit #bestpraktikum erzählen sie diese Geschichten selbst – und zeigen anderen, welche Chancen unsere Branche bietet“, sagt Daniela Kari, Geschäftsführerin des Waldhof Fuschlsee Resorts.

ÖHV-Young Talents

Die Initiative ÖHV-Young Talents bringt Nachwuchskräfte und Arbeitgeber:innen für Praktika, Lehrstellen und berufspraktische Tage zusammen. Informationen dazu gibt es unter oehv.at/young-talents, die Beiträge zum Wettbewerb unter oehv.at/videowettbewerb. Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse, Pressefotos von ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer hier zum Download.

Ein druckfähiges Foto zur Aussendung finden Sie hier zum Download, © ÖHV; v.l.n.r. Mag. Jürgen Kürner, Direktor der Tourismusschulen Semmering, i.V. von Jason Komrij, Marcell Tárnoki, Gewinner des #bestpraktikum-Hauptpreises, und Mag. (FH) Kristin Oberweger, ÖHV-Arbeitsmarktinitiativen