Doppelter Erfolg für Langenlois bei der Staatsmeisterschaft der Gärtnerinnen und Gärtner

St. Pölten (OTS) -

Bei der Staatsmeisterschaft der Gärtnerinnen und Gärtner am 16. und 17. September 2026 traten die besten Junggärtnerinnen und Junggärtner Österreichs in neun Teams mit insgesamt 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an. Der Einzelbewerb fand am Mittwoch an der Gartenbauschule Ritzlhof statt, der Teambewerb in Bad Schallerbach.

„Die Erfolge unserer Junggärtnerinnen und Junggärtner bei der Staatsmeisterschaft zeigen einmal mehr, welch hohes fachliches Niveau an unseren niederösterreichischen Schulen vermittelt wird“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Dass gleich zwei Absolventinnen der Fachschule und der Berufsschule Langenlois den Sprung aufs Stockerl schaffen und sich für die Europameisterschaft 2028 qualifizieren, ist ein wunderbarer Erfolg für die gesamte Region.“

Marlies Brader von der Fachschule Langenlois belegte in der Einzelwertung den ausgezeichneten zweiten Platz und darf sich damit Vizestaatsmeisterin nennen. Evelyne Wiesenhofer von der Berufsschule Langenlois sicherte sich einen hervorragenden dritten Platz. Beide qualifizieren sich mit diesem Erfolg für die Europameisterschaft 2028.

„Diese Ergebnisse bestätigen die hohe Qualität der Ausbildung an unserer Schule“, freut sich Direktor Andreas Kovac. „Ich gratuliere unseren Schülerinnen herzlich zu ihren starken Leistungen und wünsche beiden für die Europameisterschaft 2028 alles Gute.“

Im Teambewerb erreichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachschule Langenlois – bestehend aus Marlies Brader, Stefanie Widler und Leon Janisch – den Vizestaatsmeistertitel 2026. Das Team der Berufsschule Langenlois, mit Evelyne Wiesenhofer, Lena Kübel und Nicole Steinböck, erzielte in diesem Bewerb einen sehr guten vierten Platz.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich bei der Staatsmeisterschaft in zahlreichen Disziplinen dem Vergleich, darunter die große und kleine Fertigkeitenstraße, Pflanzenkenntnis und Botanik, die Gestaltung von Blumenarrangements sowie Gartenplanung und -bau.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]