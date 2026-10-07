Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst 2026 geht an Christian Azzouni von der Kunstuniversität Linz

Wien (OTS) -

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Der Gewinner des Ö1 Talentestipendiums für bildende Kunst 2026 heißt Christian Azzouni. Der Künstler studierte Visuelle Kommunikation an der Kunstuniversität Linz und arbeitet an der Schnittstelle zwischen Fotografie und Malerei. Das Ö1 Talentestipendium ist mit 10.000 Euro dotiert und wird mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins jährlich an ein Nachwuchstalent einer österreichischen Kunstuniversität vergeben. Der Ö1 Publikumspreis, den das Ö1-Publikum zusätzlich unter allen Finalistinnen und Finalisten vergeben kann, geht an Lorena Mantl vom Mozarteum Salzburg (Standort Innsbruck). Die Verleihung des Preises fand heute, am 7. Oktober, in der mumok Hofstallung im MuseumsQuartier (MQ) in Wien statt. Im mumok ist auch bis 18. Oktober die Ausstellung „Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst 2026“ zu sehen.

Christian Azzouni und Lorena Mantl: Die Preisträger:innen

Christian Azzouni, geboren 1995, hat kürzlich seinen Master in Visueller Kommunikation an der Kunstuniversität Linz abgeschlossen und studiert „Kunst & Bild | Kontext“ an der Akademie der bildenden Künste Wien. An der Schnittstelle von Fotografie und Malerei arbeitend, verhandelt der Künstler Themen wie Herkunft, Differenzerfahrung und strukturellen Rassismus. Das von ihm entwickelte „Figurigramm“ bildet den Kern seiner Praxis. In der Begründung der Fachjury heißt es: „Christian Azzouni verschränkt den affektiven, direkten Zugriff der Malerei auf das Subjekt mit photochemischen – nicht unmittelbar steuerbaren und zeitlich entkoppelten Prozessen –, um Themen wie Herkunft und Differenzerfahrung zu verhandeln. In dieser mysteriösen, reaktiven Medialität entstehen „Figurigramme“, die das Tier als Träger symbolischer Bedeutungen ins Zentrum rücken. Unter zahlreichen künstlerisch überzeugenden Kandidat:innen aller teilnehmenden Kunsthochschulen überzeugte Azzouni die Jury mit seinem technisch innovativen Zugang, um sich Themen zu widmen, die sowohl persönlich als auch gesellschaftlich relevant erscheinen.“

Auch das Ö1-Publikum wählte heuer wieder eine Gewinnerin. Im Rahmen eines Online-Votings kürten die Ö1-Hörer:innen Lorena Mantl zu ihrer Favoritin. Die Foto- und Videokünstlerin studiert Bildnerische Erziehung am Innsbrucker Standort des Mozarteum Salzburg und versteht sich selbst als Tagträumerin und Gedankenforscherin. Sie verhandelt in ihrer Kunst die Spannung zwischen innerer und äußerer Realität und widmet sich Themen wie Selbstzweifel, psychischer Erschöpfung oder dem Wunsch nach Akzeptanz. Mantl gewinnt eine kostenfreie Teilnahme am „Artist Statement“ im Rahmen der Kunstmesse Parallel Vienna 2027.

Ausstellung „Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst 2026“ im mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Werke der beiden Preisträger:innen sowie der weiters nominierten Kunstschaffenden Joseph Theodor Böhm (Kunstuniversität Graz), Paula Mudri (Universität für angewandte Kunst Wien) und Daphne von Schrader (Akademie der bildenden Künste Wien) sind von 8. bis 18. Oktober unter dem Titel „Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst 2026“ im mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien zu sehen.

Über das Ö1 Talentestipendium

Die Grundidee des Ö1 Talentestipendiums, einer Initiative für Studierende der österreichischen Kunstuniversitäten, basiert auf der Überlegung von Nachhaltigkeit. Diese Förderung soll der Stipendiatin / dem Stipendiaten ermöglichen, sich ein Jahr lang ausschließlich ihrer/seiner künstlerischen Arbeit widmen zu können. Bewerbungen gingen von den fünf österreichischen Kunstuniversitäten in Wien, Linz, Graz und Salzburg (Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstuniversität Linz, Kunstuniversität Graz sowie Universität Mozarteum Salzburg) ein. Das Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst ist ein Kunstförderprojekt mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Details zum Ö1 Talentestipendium sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/talenteboerse.

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