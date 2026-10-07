Gewessler und Krismer in Krems: „Von Tür zu Tür und direkt ins Gespräch mit den Menschen“

St. Pölten (OTS) -

Die Grünen sind im Zuge ihrer Herbstkampagne mit Hausbesuchen in ganz Österreich unterwegs. Am Dienstag machten Bundessprecherin Leonore Gewessler und die niederösterreichische Landessprecherin Helga Krismer gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten in Krems Station. Im Mittelpunkt standen persönliche Gespräche: zuhören, erfahren, was die Menschen bewegt, und zeigen, dass es eine Alternative zum Spalten und Verwalten gibt. „Nur wer zuhören kann, kann gute Politik machen. Deshalb gehen wir von Tür zu Tür, führen Gespräche und hören zu, was die Menschen beschäftigt. Denn das Beste, was wir Angst und gesellschaftlicher Spaltung entgegensetzen können, ist miteinander zu reden und füreinander da zu sein“, sagt Gewessler.

In den kommenden Wochen suchen die Grünen den Austausch an den Haustüren – in Niederösterreich und im ganzen Land. „Die Bundesregierung verwaltet, die FPÖ spaltet. Wir Grünen zeigen, dass es auch anders geht. Wir wollen Probleme lösen, Zuversicht geben und das Leben der Menschen leichter machen. Dafür suchen wir das direkte Gespräch – auch hier in Niederösterreich“, betont Gewessler.

Auch die niederösterreichische Landessprecherin Helga Krismer ist in Krems bei den Haustürgesprächen dabei. Sie unterstreicht: „Wir machen hier in Krems den nächsten Schritt: Wir läuten bei den Menschen an und fragen: ‚Wie geht’s dir? Was brauchst du?‘ Die Antworten nehmen wir mit in unsere Arbeit – für ein leichteres Leben und ein faireres Niederösterreich. Denn dafür braucht es uns Grüne als einzige Alternative. Wir zeigen, wie ein gutes, faires Leben möglich wird – mit fairer Gesundheitsversorgung, intakter Natur und Gemeinden, in denen man gerne lebt. Wir haben es in der Hand! “ Vom Südtiroler Platz beim Steinertor ging es direkt zu den Haustürgesprächen. „Wir laden die Menschen ein, mit uns ins Gespräch zu kommen, ihre Ideen einzubringen, Fragen zu stellen und mitzumachen. Politik lebt davon, dass man aufeinander zugeht. Und genau das machten wir gestern in Krems“, so Gewessler.