Ultraschall bei zwei Kaimanen: Medizinische Kontrolle auch für exotische Schützlinge

Wien/Vösendorf (OTS) -

Was bei Hund und Katze zum tierärztlichen Alltag gehört, ist bei Kaimanen ein aufwendiger Sondereinsatz. Vor Kurzem wurden die beiden Kaimane im Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein medizinisch untersucht. Dabei wurden unter anderem Ultraschalluntersuchungen durchgeführt und Blutproben genommen, um den Gesundheitszustand der Tiere zu überprüfen. Fachlich begleitet wurde der Einsatz von der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Krokodilexpertin Rossana Mangione.

Regelmäßige Kontrollen sind auch bei den exotischen Schützlingen ein fester Teil der tiergerechten Versorgung. Sie sollen gesundheitliche Veränderungen frühzeitig erkennbar machen, damit rechtzeitig reagiert werden kann. Gerade bei Tieren, die Krankheit und Schmerz lange verbergen, ist dieser Blick ins Innere entscheidend.

Die beiden Krokodile – sie werden bis zu 1,60 Meter lang – kamen nach einer Scheidung ins Tierschutzhaus. Ein geeignetes Quartier für beide zu finden, ist sehr schwer. Deshalb suchen sie Patinnen und Paten für Futter, Haltung und Untersuchungen. Eine Patenschaft gibt es schon ab 25 Euro im Monat.

„ Exotisch heißt nicht anspruchslos “, so Stephan Scheidl von Tierschutz Austria. „ Unsere Kaimane brauchen dieselbe Sorgfalt wie jeder andere Patient im Haus: fachkundige Untersuchung, Verlaufskontrolle und Menschen, die wissen, worauf sie achten müssen. “

Patenschaftslink von Schnappi und Pancho



Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr

