Franz Posch präsentiert „Mei liabste Weis“ live aus Serfaus am 10. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Mei liabste Weis“ in luftigen Höhen: Die ORF-Volksmusiksendung spielt am Samstag, dem 10. Oktober 2026, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON in Serfaus im Tiroler Oberland auf. Musiziert wird im Leithe Wirt auf über 1.600 Metern Seehöhe. Auf seiner Entdeckungsreise über das Sonnenplateau Tirols geht Volksmusiklegende und Moderator Franz Posch und den hochkarätigen Musikantinnen und Musikanten so schnell aber nicht die Luft aus. Franz Posch erkundet das Sonnenplateau Tirols rund um Serfaus-Fiss-Ladis. Gemeinsam mit Menschen aus der Region entdeckt er ihre winterliche Bergwelt, traditionelles Handwerk, gelebtes Brauchtum und regionale Kulinarik: vom Skifahren bei Sonnenaufgang über die Arbeit eines Bronzegießers und Bergführers bis zum festlichen Almabtrieb. Kulinarischer Höhepunkt ist ein Gerstenrisotto mit Rinderbackerl aus der traditionsreichen Fisser Imperial Gerste.

Daneben erwartet die Zuseherinnen und Zuseher echte Volksmusik aus dem Tiroler Oberland mit diesen Gruppen:

Die „Eggbank Musi“ ist eine flotte Klarinettenmusik, die sich eigens für „Mei liabste Weis“ formiert hat – ein musikalisches Debüt, auf das man gespannt sein darf.

„Die Inntaler“ musizieren nach dem Vorbild der „Fidelen Inntaler“ – kernig und präzise. Ihr Repertoire umfasst Stücke des legendären Komponisten Gottlieb Weissbacher ebenso wie Eigenkompositionen.

Wenn die drei Damen des „Oberlandler Dreiklangs“ zu singen beginnen, verschmelzen ihre Stimmen zu einer Einheit. Sarah, Theresa und Anna haben sich ganz der Pflege der traditionellen Volksmusik verschrieben.

Eva Schöler und Anna Geiger sind gemeinsam die „Telfer Geigenmusig“. Mit ihren Geigen zeigen die beiden, wie lebendig Volksmusik sein kann. Begleitet werden sie von den Musikanten aus den anderen Gruppen.

„Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landestudios Tirol. Für die Regie zeichnet Christoph Bloéb verantwortlich.