- 07.10.2026, 11:24:03
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- OTS0097
AVISO: AK Pressekonferenz am 14. Oktober: Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?
Neue WIFO-Studie beziffert Folgekosten schlechter Arbeitsbedingungen
Ob schweres Heben, Schadstoffe oder permanenter Leistungsdruck: Belastungen am Arbeitsplatz wirken oft über das Erwerbsleben hinaus und hinterlassen dauerhafte Spuren bei den Betroffenen. Eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der AK Wien liefert nun aktuelle Daten zu den volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen in Österreich – und zeigt, wie stark Versäumnisse bei den Arbeitsbedingungen die Sozialsysteme belasten und wer die Kosten am Ende wirklich schultert.
Welche Konsequenzen das für die Debatte über ein längeres Arbeiten hat und welche Maßnahmen jetzt nötig sind, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:
- Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales der AK Wien
- Christine Mayrhuber, Ökonomin am WIFO
Wann: Mittwoch, 14. Oktober 2026, 10.00 Uhr
Wo: AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/krankdurcharbeit verfolgen.
Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]
Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion vor Ort oder online begrüßen zu dürfen.
Hinweis: Am Nachmittag widmet sich die Fachtagung „Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?“ den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Hebeln für bessere Arbeitsbedingungen.
- Zeit: 16.00–18.45
- Ort: AK Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Information & Anmeldung: https://veranstaltung.akwien.at/de/gute-arbeitsbedingungen-schluessel-fuer-ein-gutes-leben-und-wirtschaftlichen-erfolg
AK Pressekonferenz: Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?
Datum: 14.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: AK Medienraum im Bürogebäude
Plößlgasse 2, 6. Stock
1040 Wien
Österreich
Fachtagung „Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?“
Datum: 14.10.2026, 16:00 Uhr - 14.10.2026, 18:45 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: AK Bildungsgebäude
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien
Österreich
URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/gute-arbeitsbedingungen-schluessel-fuer-ein-gutes-leben-und-wirtschaftlichen-erfolg
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Ozren Sehic, MA MSc
Telefon: +43 664/883 675 29
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html
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