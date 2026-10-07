Kulturministerium veröffentlicht Kunst- und Kulturbericht 2025

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) hat heute den Kunst- und Kulturbericht 2025 veröffentlicht. Dieser steht elektronisch zum Download auf der Website des BMWKMS zur Verfügung (Kunst- und Kulturberichte).

„Gerade in Zeiten knapper Mittel zeigt sich, wie unverzichtbar öffentliche Kulturausgaben sind: Sie bilden eine Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt, künstlerische Innovation und internationale Sichtbarkeit. Kunst und Kultur setzen Impulse für Tourismus und Stadtentwicklung, schaffen Arbeitsplätze und tragen zur Wertschöpfung bei“, so Vizekanzler und Bundesminister für Kunst und Kultur Andreas Babler.

Die Gesamtausgaben des Kulturressorts beliefen sich im Jahr 2025 auf rund 623,193 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahr 2024 (632,49 Mio.) bedeutet das eine Reduktion von 9,296 Mio. Euro. „Seit meinem Amtsantritt als Bundesminister für Kunst und Kultur war es erforderlich, unter schwierigen budgetären Rahmenbedingungen Verantwortung zu übernehmen und auch Einsparungen vorzunehmen. Dabei war und ist es mein Ziel, jene Strukturen zu sichern, die ein lebendiges und vielfältiges Kulturleben in Österreich überhaupt ermöglichen“, unterstreicht Andreas Babler.

In dieser schwierigen Ausgangslage konnten 2025 dennoch wesentliche kulturpolitische Maßnahmen weitergeführt und Meilensteine erreicht werden. Die Fair-Pay-Strategie wurde in vollem Umfang beibehalten: Mit Zuschüssen in Höhe von 9,97 Mio. Euro konnten über 900 Fördernehmer:innen bei ihren Bemühungen um bessere Vergütung unterstützt werden. Auf dem Gebiet der digitalen Technologien stand das Jahr 2025 ganz im Zeichen des Ausbaus der österreichischen Kulturerbe-Plattform Kulturpool. Mehr als 2 Mio. Kunst- und Kulturschätze aus 126 Institutionen sind inzwischen über Kulturpool digital verfügbar.

Nachhaltige Infrastrukturen sind auch im Bereich der Architektur geschaffen worden. Die Mitinitiierung und Unterstützung von Architekturhäusern in allen Bundesländern schafft Räume für die kritische Auseinandersetzung mit Baukultur und qualitätsvollem Wohnen. Diesem Thema hat sich auch der österreichische Beitrag bei der Architekturbiennale in Venedig 2025 unter dem Titel Agency for Better Living gewidmet.

Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich der darstellenden Kunst: Mit dem Gold & Pech Theater in der Steiermark und dem Tanzfestival Zugzwang in Kärnten etablierten sich neue Räume und Festivals. Ein besonderes Jubiläum wurde bei den Salzburger Festspielen mit der 800. Vorstellung des Jedermann begangen. Am 24. August 2025 ging die Vorstellung in der Inszenierung von Robert Carsen über die Bühne.

Zahlreiche Jubiläen prägten auch das Musikjahr 2025: Der renommierte Jugendmusikwettbewerb prima la musica, bei dem sich die begabtesten Nachwuchstalente Österreichs messen, feierte sein 30-jähriges Bestehen. Weiters prägt seit bereits 15 Jahren Waves Vienna das österreichische Musikleben und bietet Künstler:innen Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit im internationalen Umfeld. Beide Jubiläen haben für den österreichischen Musiksektor eine besondere Bedeutung. Mit der Musikstrategie Österreich, die im Herbst 2025 gestartet wurde, werden zudem gemeinsam mit Institutionen und Akteurinnen und Akteuren des österreichischen Musiklebens zukunftsweisende Rahmenbedingungen entwickelt, um den Musiksektor nachhaltig zu stärken.

„Der vorliegende Kunst- und Kulturbericht 2025 dokumentiert also nicht nur Leistungen und Fortschritte, sondern macht ebenfalls sichtbar, dass verantwortungsvolle Kulturpolitik auch in Zeiten knapper Ressourcen Gestaltungsspielräume eröffnet. Er versteht sich als Einladung zur Reflexion: über die Rolle von Kunst und Kultur in einer offenen Gesellschaft, über die Bedingungen ihrer Produktion und Rezeption sowie über die Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, kulturelle Vielfalt und künstlerische Freiheit nachhaltig zu sichern“, bilanziert Andreas Babler.