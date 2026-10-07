Franz-Bogner-Wissenschaftspreis 2026: Auszeichnung für herausragende Kommunikationsforschung

Wien (OTS) -

Bildung, Nachwuchsförderung und die Weiterentwicklung professioneller Kommunikation sind zentrale Anliegen des Public Relations Verband Austria (PRVA). Mit dem Franz-Bogner-Wissenschaftspreis 2026 macht der Verband herausragende Forschungsleistungen sichtbar und stärkt den Austausch zwischen Wissenschaft und Kommunikationspraxis.

Ausgezeichnet werden Arbeiten, die sich fundiert mit aktuellen Fragestellungen der Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation auseinandersetzen, bestehende Wissenslücken schließen und neue Perspektiven für das Berufsfeld eröffnen.

Teilnahmeberechtigt sind Verfasser:innen wissenschaftlicher Arbeiten, die 2026 positiv beurteilt wurden. Die Einreichung ist kostenlos, eine PRVA-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit möglich.

Eingereicht werden können Bachelorarbeiten, Masterthesen an Universitäts- oder FH-Lehrgängen, Masterarbeiten an Fachhochschulen sowie Magister- und Masterarbeiten an Universitäten. Dissertationen werden im Drei-Jahres-Rhythmus berücksichtigt und sind wieder 2027 Teil der Ausschreibung.

Preisgelder für herausragende Forschung

Für Bachelorarbeiten werden Preisgelder von bis zu 600 Euro, für Masterthesen sowie Magister- und Masterarbeiten von bis zu 1.200 Euro vergeben.

Über die Auszeichnungen entscheidet der Wissenschaftliche Senat des PRVA, dem Vertreter:innen österreichischer Universitäten und Fachhochschulen angehören. Den Vorsitz hat Johannes Angerer, Vizepräsident des PRVA und Leiter Unternehmenskommunikation der MedUni Wien. Weitere Mitglieder sind Sabine Einwiller, Sieglinde Martin, Rosemarie Nowak, Martin Pittner, Jens Seiffert-Brockmann, Michael Roither und Peter Winkler.

Alle Kriterien und erforderlichen Unterlagen für die Einreichung stehen auf der Website des PRVA zur Verfügung.

Franz-Bogner-Wissenschaftspreis für PR