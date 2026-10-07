  • 07.10.2026, 11:19:02
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Live im ORF RadioKulturhaus: Vegetable Orchestra präsentiert fünftes Album „Season V“

Wien (OTS) - 

Mit „Season V“ präsentiert das Vegetable Orchestra, das verschiedenste Gemüsesorten als Musikinstrumente benutzt, am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, um 19.30 Uhr im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses sein neues Album – und zugleich ein neues Kapitel seiner seit 1998 weltweit einzigartigen künstlerischen Praxis.

Das „V“ steht nicht nur für Vegetable, sondern auch für das fünfte Album und damit die fünfte Staffel im musikalischen Leben des Ensembles. Darüber hinaus symbolisiert es auch eine imaginäre fünfte Jahreszeit – einen Raum über die bekannten Kategorien hinaus, in dem sich Klänge, Genres und Erwartungen neu ordnen. Auch das Instrumentarium selbst, das Gemüse, erlebt in diesem Zyklus eine weitere, besondere, fünfte Jahreszeit. Selbst gebaute Instrumente aus frischem Gemüse bilden die Grundlage eines unverwechselbaren Klangkosmos. Musikalisch bewegt sich das Vegetable Orchestra zwischen zeitgenössischer Musik, Klangforschung, rhythmischen Strukturen, Techno, Ambient, Improvisation und Noise. Nun gastiert das besondere Orchester wieder im ORF RadioKulturhaus und lädt die Besucher:innen auf eine inspirierende musikalische Reise ein.

Das gesamte ORF-RadioKulturhaus-Programm findet sich unter https://radiokulturhaus.ORF.at.

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