re:think diversity 2026 am 21. + 22. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Neue Fragen für eine Arbeitswelt im Wandel

Wenn gesellschaftliche Debatten schärfer werden und sich die Arbeitswelt rasant verändert, braucht es Orte, an denen differenziert gedacht, unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht und neue Fragen zugelassen werden.

Am 21. und 22. Oktober bringt re:think diversity 2026 dafür (inter-)nationale Expert:innen nach Wien. Das Programm lädt dazu ein, bestehende Narrative zu hinterfragen und vertraute Annahmen neu zu betrachten. Mit dabei sind unter anderem:

Anita Rowe mit „Diversity, Equity and Inclusion: Still Relevant in Today’s World?

Manuel Bräuhofer mit “Männer ehrlich machen.“

Tupoka Ogette mit „Warum Vielfalt ohne Rassismuskritik nur Performance ist“

Sara Weber mit „Utopie oder Dystopie: Wie werden wir in Zukunft arbeiten?“

Rama Gheerawo mit „Creative Leadership: The Missing Dimension of Diversity”

Mit Anita Rowe ist auch am 22. Oktober eine Persönlichkeit dabei, die das internationale Diversity Management seit Jahrzehnten mitprägt. Die 80-jährige Diversity-Pionierin reist eigens aus den USA an und arbeitet in ihrem Workshop „The Human Skills of Inclusion“ mit den Teilnehmenden zu Emotional Intelligence und den Fähigkeiten, die wirksame Zusammenarbeit in einer vielfältigen Arbeitswelt braucht.

Ein fein kuratiertes Programm macht re:think diversity 2026 zu einem Ort des Denkens und Diskutierens. Wer sich mit Fragen von Gerechtigkeit, Transformation und Zukunftsfähigkeit auseinandersetzen will, findet hier den adäquaten Rahmen.

Wir bedanken uns bei unseren Partner:innen: WKÖ, Wien Energie, Takeda, Austrian Power Grid, BILLA, Verbund und Erste Bank.