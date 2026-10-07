Barbara Stöckl im Gespräch mit Heinz Fischer, Corinna Milborn, Tom Neuwirth und Reinhard Haller

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Altbundespräsident Heinz Fischer, Journalistin Corinna Milborn, Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Psychiater Reinhard Haller zu Gast bei Barbara Stöckl:

Was können wir aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft lernen? Dieser Frage gehen Altbundespräsident Heinz Fischer und Journalistin Corinna Milborn in ihrem gemeinsamen Buch „Worauf es ankommt“ nach. Im Talk bei Barbara Stöckl sprechen sie darüber, was unsere Demokratie stark macht und wo sie verletzlich ist, und darüber, warum Heinz Fischer trotz aller Krisen Optimist geblieben ist.

Theater, Musical, Kino: An Tom Neuwirth alias Conchita Wurst führt in diesem Herbst kaum ein Weg vorbei. Der gebürtige Steirer ist an der Seite von Isabelle Huppert im Film „Die Blutgräfin“ zu sehen, steht als Todesengel in „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ auf der Bühne und lädt zu Halloween zu „Haunted Harmonies“ ins Globe Wien. Wie geht das künstlerische Leben weiter, wenn ein einziger Moment mit 25 alles verändert hat?

Psychiater und Bestsellerautor Reinhard Haller erklärt in seinem aktuellen Buch „Wandern für die Seele“, warum Bewegung in der Natur der Psyche so guttut. Der Vorarlberger erzählt im Gespräch bei „Stöckl“, weshalb einem beim Gehen Gedanken kommen, die am Schreibtisch ausbleiben, und warum das einfache Losgehen gegen Angst, Stress und Erschöpfung hilft.