Drehschluss von IM VERBORGENEN - dem neuen Spielfilm von Goran Rebić

Wien (OTS) -

Die Dreharbeiten zu IM VERBORGENEN, dem neuen Spielfilm von Regisseur und Drehbuchautor Goran Rebić, gehen heute in Wien erfolgreich zu Ende. Goran Rebić wurde mit Filmen wie „Jugofilm“, "Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Dunarea“ und „The Punishment“ international bekannt, die Diagonale widmete ihm eine umfassende Retrospektive.

Seine filmische Adaption des Romans von Ljuba Arnautović zeigt eine Frau und Aktivistin zwischen den Zeiten, politischen Systemen und Identitäten. Eva kämpft um das Rote Wien, verliert ihre Männer im Terror des Faschismus und die Söhne in Stalins Lagern, rettet jüdische Leben und verspielt fast das eigene. Die Chronik eines europäischen Jahrhundertschicksals, nach einer wahren Geschichte.

Gestern fanden die Dreharbeiten an Originalschauplätzen im Karl Marx Hof in Wien statt, wo die Geschichte von IM VERBORGENEN im Februar 1934 beginnt.

Die Produktion der AMOUR FOU vereint ein hochkarätiges Ensemble, darunter Birgit Minichmayr („Die Blutgräfin“, „Everytime“) als Eva, Itay Tiran („Die Lebenden“) als Walter, Robert Stadlober („Vier Minus Drei“, „Happyland“) als Karl, Gerti Drassl („Welcome Home Baby“, „Gina“) als Magda, Zuzana Mauréry („The Teacher“) als Concierge, Roland Jaeger („Murer - Anatomie eines Prozesses") als Pfarrer Rieger sowie Maresi Riegner („Die Blutgräfin“, „Kafka“), Anne Bennent („Fabian oder Der Gang vor die Hunde“) und Karl Markovics („Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“).

Alexander Dumreicher-Ivanceanu & Bady Minck produzieren den Film mit AMOUR FOU Vienna, in Koproduktion mit PubRes Bratislava (Zuzana Mistríková und Martin Repka).

Hergestellt mit Unterstützung von: Österreichisches Filminstitut & ÖFI+, Filmfonds Wien, Slovak Audiovisual Fund, Land Niederösterreich, Media Creative Europe, Zukunftsfonds der Republik Österreich.

Hergestellt in Zusammenarbeit mit: ORF Film-/Fernsehabkommen

Filmladen Filmverleih bringt IM VERBORGENEN voraussichtlich 2027 in die österreichischen Kinos.