Andreas Westendörpf ist neuer Chief Technology Officer bei JobLeads

Hamburg (OTS) -

Der frühere Tech-Leader von Babbel, Emma und Zalando soll die nächste Wachstumsphase des Hamburger KI-Karriereassistenten technologisch vorantreiben

Im September ist Andreas Westendörpf als Chief Technology Officer (CTO) bei JobLeads eingestiegen, dem KI-Karriereassistenten für über 20 Millionen Jobsuchende in 42 Ländern. Er leitet die Technologieorganisation von JobLeads mit Fokus auf AI-native Engineering und eine Plattform, die mit dem Wachstum Schritt hält. Die Ernennung fällt in eine Phase, in der JobLeads seine KI-Unterstützung über die gesamte Karriere ausweitet, von der Jobsuche bis zur Zusage. Westendörpf bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Technologie, Produktentwicklung und IT-Beratung mit und hat Tech-Organisationen mehrfach aufgebaut und skaliert.

Zu JobLeads wechselte er von Babbel, dem Berliner Sprachlernanbieter, wo er zuletzt SVP Technology und davor Interim Chief Technology & Product Officer war. Zuvor führte er als CTO Emma (The Sleep Company) durch starkes internationales Wachstum und den Umbau auf eine Composable-Commerce-Architektur. 2017 kam er als Geschäftsführer und CTO der Engel & Völkers Technology nach Hamburg. Davor leitete er über 100 Mitarbeitende bei Zalando und war vorher knapp zehn Jahre als Unternehmensberater tätig.

"Wir wollten einen CTO, der eine Tech-Organisation durch Hypergrowth skaliert und eine Plattform neu gebaut hat, während das Geschäft weiter wuchs. Andreas hat beides getan. Mit ihm bekommt unser Engineering das Tempo, das die nächste Phase von JobLeads verlangt", sagt Martin Schmidt, Mitbegründer und Geschäftsführer von JobLeads.

Seinen Führungsstil fasst Westendörpf in einem Prinzip zusammen, das er "Outcome over Output" nennt: Es zählt die Wirkung, die Technologie für die Nutzerinnen und Nutzer schafft, nicht die Menge an ausgelieferten Features.

"Die meiste KI, die Jobsuchende nutzen, steht im Dienst der Unternehmen. JobLeads baut KI, die für die Jobsuchenden arbeitet. Meine Aufgabe ist es, KI in den Kern unseres Schaffens zu integrieren und mit unseren Teams schneller denn je Kandidaten zum nächsten Job zu verhelfen", sagt Andreas Westendörpf.

Seit 2022 ist Westendörpf Ambassador der MACH Alliance, eines Verbands für modulare Technologie-Architekturen. Er sprach unter anderem auf dem Web Summit und dem OMR Festival und begleitet Startups als Mentor, Beirat und Business Angel. Der gebürtige Rheinländer verbrachte Teile seiner Schulzeit in Genf und Moskau und lebt heute mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen im Osten Hamburgs.

Über JobLeads

JobLeads ist der KI-Karriereassistent für Jobsuchende über die gesamte Karriere hinweg und verändert, wie sie ihren Traumjob finden, sich darauf vorbereiten und ihn bekommen. 2007 in Hamburg gegründet, verbindet JobLeads KI-Tools für Job-Matching, Lebensläufe und Bewerbungen mit persönlichem Karriere-Support und gibt so den Jobsuchenden die Kontrolle in die Hand. Über 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 42 Ländern vertrauen auf JobLeads. Das Team aus 130 Menschen aus 33 Nationen arbeitet remote und von Standorten in Hamburg und Timisoara.