MYNE und die Fürstlich Castell'sche Bank machen Miteigentum an Ferienimmobilien erstmals europaweit bankfinanzierbar

Berlin (OTS) -

50 Prozent des Anteilspreises an Ferienimmobilien können nun finanziert werden - besichert durch den Anteil selbst. Start für Objekte in Spanien, Österreich und Deutschland. Weitere europäische Länder folgen.

Ein Anteil an einer Ferienimmobilie lässt sich ab sofort finanzieren wie jede andere Immobilie. MYNE, Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership an hochwertigen Ferienimmobilien, und die traditionsreiche Fürstlich Castell'sche Bank stellen gemeinsam 50 Prozent des Anteilspreises in Form eines klassischen Annuitätendarlehens bereit: wahlweise 5 oder 10 Jahre Zinsbindung, derzeit rund 4,0 Prozent Sollzins und 1,5 Prozent anfängliche Tilgung.

Es ist die erste Anteilsfinanzierung, die grenzüberschreitend in mehreren europäischen Märkten verfügbar ist. Den Start machen Immobilien in Spanien, Österreich und Deutschland. Italien, Frankreich und weitere Urlaubsregionen folgen.

Damit wird das Ferienimmobilien-Eigentum für noch mehr Menschen möglich. Ein 1/8-Anteil an einer MYNE-Ferienimmobilie startet bei rund 109.000 Euro Gesamtpreis. Finanziert die Bank 50 Prozent, liegt der Eigenkapitaleinsatz bei 54.500 Euro.

Der Anteil dient als Sicherheit

Laut einer repräsentativen Studie von Civey wünschen sich über 50 Prozent der Menschen eine eigene Ferienimmobilie, rund 2 Prozent aller deutschen Haushalte erfüllen sich diesen Traum. Managed Co-Ownership hat die Einstiegshürde bereits um über 80 Prozent gesenkt. Die Finanzierung war bisher die verbleibende Hürde für viele Menschen:

Wer bisher einen Ferienhausanteil im europäischen Ausland mit Fremdkapital erwerben wollte, musste den Weg über bestehende Vermögenswerte gehen: die Nachbeleihung einer anderen Immobilie oder die Beleihung eines Wertpapierdepots. Eine Finanzierung, die direkt am erworbenen Anteil ansetzt und über mehrere europäische Länder hinweg funktioniert, gab es nicht oder nur zu unattraktiven Konditionen.

MYNE und die Fürstlich Castell'sche Bank haben dafür eine eigene rechtliche Struktur entwickelt. Eine andere Immobilie oder ein Aktienportfolio wird als zusätzliche Sicherheit nicht benötigt. Das Miteigentum ist wie bei allen MYNE-Immobilien über Grundbuch und Handelsregister abgesichert, das Verhältnis der Miteigentümer untereinander über eine umfassende Miteigentumsvereinbarung.

Was für Miteigentümer gilt

Individuell: Jeder Miteigentümer finanziert seinen eigenen Anteil und entscheidet unabhängig von den anderen Miteigentümern, ob er die Finanzierungsoption nutzt.

Flexibel: Nutzungsrechte, Tausch und Weiterverkauf des Anteils bleiben unverändert. Beim Verkauf wird die Finanzierung abgelöst oder auf Wunsch auf den neuen Eigentümer übertragen.

Einfach: Anteilskauf und Finanzierung laufen bei MYNE zusammen. Käufer benötigen keine Bank im Ausland.

"Bislang musste man häufig für einen Ferienhausanteil eine andere Immobilie beleihen oder über sein Aktiendepot besichern. Mit der Fürstlich Castell'schen Bank haben wir die erste Struktur geschaffen, in der letztlich der Anteil selbst als Sicherheit dient, und das über Ländergrenzen hinweg. Miteigentum wird damit zu dem, was es wirtschaftlich immer war: eine Immobilie, die man finanzieren kann." Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer, MYNE

Ingo Mandt, Vorstandssprecher, der Fürstlich Castell´sche Bank, sieht in der Zusammenarbeit mit MYNE Vorteile für potentielle Kundinnen und Kunden: "Die rechtssichere und seriöse Finanzierung von Anteilen an Ferienimmobilien auch im Ausland erleichtert vielen Menschen, die Entscheidung, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Wir freuen uns gemeinsam mit MYNE ein attraktives Angebot machen zu können."

Ein innovatives Traditionshaus als Partner

Die Fürstlich Castell'sche Bank zählt zu den ältesten und gleichzeitig innovativsten Privatbanken Deutschlands. Das Haus mit Wurzeln im Jahr 1774 steht für einen langfristigen, substanzorientierten Blick auf Vermögen und bringt die Sorgfalt mit, die eine neue Eigentumsklasse in der Finanzierung braucht.

Für MYNE ist die Zusammenarbeit ein weiterer Schritt in der Institutionalisierung von Managed Co-Ownership. Das Unternehmen hat bislang eine dreistellige Anzahl an Immobilien strukturiert, ist in acht europäischen Ländern mit über 25 Destinationen aktiv und zählt mittlerweile über 1.000 Co-Owner aus mehr als 20 Ländern.

Die Anteilsfinanzierung ist ab sofort für ausgewählte Immobilien in Spanien, Österreich und Deutschland verfügbar und wird in den kommenden Monaten auf weitere Länder und Immobilien ausgeweitet.

Über MYNE

MYNE ist Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin ermöglicht den Besitz von exklusiven Ferienimmobilien in den beliebtesten Destinationen Europas, kostengünstiger, nachhaltig und mühelos.

Über eine digitale Plattform erwerben Kunden echte Miteigentumsanteile an ausgewählten Premiumimmobilien, die sie flexibel nutzen, tauschen oder vermieten können. MYNE übernimmt im Hintergrund sämtliche Aufgaben rund um Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung und bietet damit ein Rundum-Sorglos-Paket für moderne Ferienhausbesitzer:innen.

Das Portfolio umfasst Immobilien in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Schweden und Kroatien. MYNE beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeitende und hat mehr als 60 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital eingeworben. Weitere Informationen unter www.myne-homes.com

Über die Fürstlich Castell'sche Bank

Die Fürstlich Castell'sche Bank, 1774 gegründet, ist eine unabhängige Privatbank im Familienbesitz. Dank konsequenter Kundenorientierung, einer wertebasierten Haltung und kurzer Entscheidungswege schafft sie Werte für ihre Kundinnen und Kunden - ehrlich, respektvoll und zukunftsorientiert. Nachhaltiges, also ökologisch und sozial verantwortliches Handeln, ist in den Wirtschaftsbetrieben unserer Eigentümer, der Fürsten zu Castell-Castell und zu Castell-Rüdenhausen, auch bei Weinbau, Wald- sowie Landwirtschaft - seit Generationen gelebte Realität. Fürstlich Castell'sche Finanzlösungen sind individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten.

In der NeoPrivatbank (www.neoprivatbank.de) werden verständliche digitale Produkte für digital affine Kundinnen und Kunden angeboten. Der Anspruch: Banking digital, einfach und verantwortungsbewusst zu gestalten, bei Bedarf aber persönlich erreichbar zu sein.

Das klassische Private Banking bietet die Bank bewusst mit einer vergleichsweise geringen Einstiegshürde an und berät zu Finanzthemen persönlich, transparent und auf Augenhöhe, damit sich Kundinnen und Kunden ihren Vermögensfragen fundiert und selbstbestimmt widmen können. Gemeinsam werden maßgeschneiderte und langfristige, zielorientierte Lösungen definiert, um Vermögen zu sichern. Generationsübergreifend für Familien und Unternehmen. Dafür stehen innovative Produkte zur Verfügung.

Die Bank beschäftigt 198 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand: 30.06.2026) und verfügt über Standorte in Würzburg, Frankfurt am Main, München, Nürnberg, Bamberg, Ulm und Heilbronn.