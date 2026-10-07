„kulturMATINEE“ am 11. Oktober: Porträt „Anton Bruckner – Das rätselhafte Genie“ zum 130. Todestag

Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 11. Oktober 2026 – ab 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – widmet sich mit dem Porträt „Anton Bruckner – Das rätselhafte Genie“ (9.50 Uhr) dem oberösterreichischen Komponisten und Musiker anlässlich dessen 130. Todestags. Regisseur Thomas Macho versucht in seinem Film, den Ausnahmekünstler in all seiner Widersprüchlichkeit greifbar zu machen. Einstimmend darauf ist eine von Fritz Aigner gestaltete Ausgabe der Reihe „Traumschlösser und Ritterburgen“ (9.05 Uhr) in Bruckners Heimat herrschaftlichen Bauwerken zwischen Steyr und Schärding auf der Spur. Den von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt die „kulturWOCHE“ (10.55 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps.

„Traumschlösser und Ritterburgen – Von Steyr nach Schärding“ (9.05 Uhr)

Ein Zentrum für musische Bildung hier, ein Krankenhaus für Pferde da – die Burgen und Schlösser von Steyr bis Schärding werden heute vielfältig genutzt und bieten den Menschen, die sie mit Leben füllen, mehr als nur ein passendes Ambiente für ihre Ideen.

In Steyr erhebt sich über dem Zusammenfluss von Steyr und Enns Schloss Lamberg, das aus der historischen „Styraburg“ hervorgegangen ist. Diese gab der Stadt Steyr ihren Namen.

Versteckt am südlichen Rand von Linz liegt das prachtvolle Schloss Tillysburg, dessen heutige Gestalt auf das 17. Jahrhundert zurückgeht. Alljährlich im Sommer wird es zur Festspielkulisse.

Schloss Parz in Grieskirchen zählt zu den beeindruckendsten Renaissanceschlössern Österreichs. Es wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von Sigmund Ludwig von Polheim errichtet. Ende der 1980er Jahre entdeckte man auf der Südfassade den größten erhaltenen Zyklus von Renaissancefresken nördlich der Alpen.

Schloss Zell an der Pram im Bezirk Schärding wurde im 13. Jahrhundert von den „Herren von Celle“ errichtet. Heute wird es vom Land Oberösterreich als Zentrum für musische Erwachsenenbildung genutzt.

Von der ursprünglichen Anlage der Burg Schärding sind heute nur noch markante Mauerzüge, der Burggraben mit der Zwingermauer und ein äußerer Torturm erhalten.

„Anton Bruckner – Das rätselhafte Genie“ (9.50 Uhr)

Ein für lange Zeit gepflegtes Klischee vom „Musikanten Gottes“ stimmt so gar nicht mit Anton Bruckners herausforderndem Charakter überein. Seine Persönlichkeit war genauso vielschichtig und sogar verstörend wie seine Musik. Wie nähert man sich aber einem so schwer zu fassenden Menschen, einem musikalischen Monolithen und gleichzeitig völlig aus der Zeit gefallenen, sich allen gesellschaftlichen Konventionen entziehenden Künstler?

Es ist immer noch erstaunlich, wie Anton Bruckner, der aus äußerst einfachen Verhältnissen stammte, ein so gewaltiges musikalisches Werk schaffen konnte; mit wenigen Vorbildern, aber mit einer unerschütterlichen Kraft und Inspiration, aus der heraus er einen völlig neuen musikalischen Kosmos erdachte und diesen oft – immer um das Perfekte und Einzigartige ringend – in mehrfachen Fassungen Desselben zu Papier brachte.

Zahlreiche Augen- und Zeitzeugenberichte ausschließlich aus authentischen Quellen zeichnen ein differenziertes und aus unterschiedlichen Perspektiven zusammengesetztes gegensätzliches Bild der einzigartigen künstlerischen Persönlichkeit. Parallel dazu behandelt die Dokumentation Bruckners fast rätselhaften Zugang zur Musik und das daraus resultierende einzigartige Oeuvre.