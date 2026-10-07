Start der ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“

Wien (OTS) -

Stress ist längst kein Randthema mehr, sondern ein zentrales gesellschaftliches und gesundheitliches Anliegen – quer durch alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Aktuelle Studien zeigen, dass rund 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher häufig oder sehr häufig gestresst sind. Hauptursachen sind vor allem berufliche Anforderungen, finanzielle Sorgen und familiäre Belastungen, aber auch Umweltfaktoren wie Lärm oder Hitze spielen eine Rolle. Die Auswirkungen sind erheblich: Dauerstress kann zu Schlafstörungen, Reizbarkeit, Überforderung und Konzentrationsproblemen führen und wirkt sich auch körperlich aus – etwa in Form von Kopfschmerzen, Haut- und Verdauungsproblemen, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder einem geschwächten Immunsystem. Gleichzeitig gilt chronischer Stress als wachsender Risikofaktor für mentale Erkrankungen und langfristige Gesundheitsschäden.

Gerade deshalb ist es dem ORF ein Anliegen, dieses Thema im Rahmen des aktuellen „Bewusst gesund“-Schwerpunkts „Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“ vom 10. bis 17. Oktober 2026 fundiert, objektiv und faktenbasiert aufzugreifen. Eine differenzierte Berichterstattung trägt dazu bei, Bewusstsein zu schaffen, Mythen zu korrigieren und Orientierung bei einem Thema zu geben, das nahezu jede und jeden betrifft.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Mit der ‚Bewusst gesund‘-Herbst-Initiative will der ORF das unterschätzte Gesundheitsproblem ‚Stress‘ unter die Lupe nehmen und verstärkt Bewusstsein dafür schaffen. Dazu stellt der ORF seine Radio-, TV- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios in den Dienst der Sache und bietet in seinen Programmen Hintergrundinformationen, Interviews mit Expertinnen und Experten, Reportagen und Diskussionen auf Augenhöhe.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Stress ist keine Befindlichkeit, sondern ein messbarer Risikofaktor für Herz, Kreislauf, Immunsystem und Psyche. Wer dauerhaft unter Druck steht, zahlt dafür mit seiner Gesundheit, oft lange bevor er es selbst bemerkt. Deshalb gehört Stress auf jede gesundheitspolitische Agenda. Der ORF will dafür sensibilisieren, bevor aus Druck Krankheit wird.“

TV-Sendungen wie „Stöckl“, „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Fit mit den Stars“, „Studio 2“, „kreuz & quer“, „Erlebnis Österreich“ und „Hinter den Schlagzeilen“ in ORF 2 bzw. ein ORF-III-Themenmontag beschäftigen sich mit dem Thema. Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der aktuellen „Bewusst gesund“-Programminitiative ist am 14. Oktober eine weitere Ausgabe von „Stöckl live“. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern zudem die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten.

Erstmals begleitet ein Podcast der Hauptabteilung ORF Wissen die ORF-Schwerpunktwoche: In mehreren Folgen erkundet Host und Ö3-Moderator Thomas Kamenar gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Betroffenen den menschlichen Körper. „Unter Druck“ zeigt in jeweils 25 Minuten, wie akuter und chronischer Stress unsere Gesundheit beeinflusst. Der Podcast lädt seit Montag, dem 5. Oktober, auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt, ein, Stress zu verstehen. Ausschnitte der Folgen sind außerdem im Ö1-„Radiokolleg“ zu hören – von 5. bis 8. Oktober, jeweils um 9.30 Uhr. Die zweite Staffel startet am 9. November. Auch die ORF/3sat-Neuproduktion „Unter Druck – Warum wir nicht mehr abschalten“ von Florian Riedelsperger und Stefan Wolner beschäftigt sich am 11. November um 20.15 Uhr in 3sat mit dem Thema Stress und seinen Folgen.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Service-Angebot kontinuierlich.

Details zur „Bewusst gesund“-Initiative sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.