  • 07.10.2026, 10:50:32
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Dokumentarfilm "KI - Die letzte Erfindung der Menschheit?"

mit den drei "Godfathers of AI" Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio und Yann LeCun (FOTO)

Eine Roboterhand und eine menschliche Hand sind kurz davor sich an den Zeigefingern zu berühren. Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

KI - Die letzte Erfindung der Menschheit?

Dokumentarfilm von Philipp Grüll / BR/ARTE, Deutschland 2026, 90 Min. / ERSTAUSSTRAHLUNG

Ab dem 17. November auf arte.tv und um 20.15 Uhr auf ARTE

Ab dem 18. November in der ARD Mediathek und am 23. November 2026 um 23.35 Uhr im Ersten

KI entwickelt sich in atemberaubendem Tempo. Gleichzeitig häufen sich Warnungen vor beunruhigenden Fähigkeiten und katastrophalen Risiken. Der Dokumentarfilm beschäftigt sich mit wichtigen Fragen unserer Zeit - und mit den drei "Godfathers of AI" Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio und Yann LeCun, alle drei Träger des Turing Awards.

In dem Dokumentarfilm äußern sich die drei Wegbereiter der modernen KI: Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio und Yann LeCun. Während LeCun die Risiken für beherrschbar hält, gehören Hinton und Bengio heute zu den wichtigsten Warnern vor einer Technologie, die sie selbst mitentwickelt haben. Auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führender Unternehmen sprechen über ihre Bedenken. Forschungsteams zeigen, wie KI-Systeme Sicherheitsmechanismen umgehen. Und betroffene Eltern berichten von den verheerenden Folgen von KI-Chatbots für das Leben ihrer Kinder.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte einer Technologie, die unsere Zukunft radikal verändern könnte - und fragt: Können wir sicherstellen, dass immer intelligentere Maschinen unter unserer Kontrolle bleiben?

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