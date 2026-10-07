Wenn der Herbst Gänsehaut bekommt: Halloween rund um den Ossiacher See

Villach / Ossiacher See (OTS) -

Leuchtende Wälder, mystische Affentouren, alte Burgmauern und ein Ausflug hoch über den Ossiacher See: Rund um Halloween zeigen sich die Partner:innen von „Best of Kärnten“ von ihrer schaurig-schönen Seite. Zwischen 16. Oktober und 1. November wartet auf Familien ein abwechslungsreiches Herbstprogramm, das „Best of Kärnten Halloween Special“ – mit Gruselshows, Kürbisschnitzen, besonderen Fotomotiven und gemeinsamen Halloween-Rätseln für kleine Entdecker:innen.

Wenn die Tage kürzer werden, Nebelschwaden über dem Ossiacher See liegen und sich das Herbstlaub in warmen Gold- und Rottönen zeigt, darf es ruhig ein wenig geheimnisvoll werden. Rund um den Ossiacher See verbinden die Partner:innen von „Best of Kärnten“ in diesem Herbst Naturerlebnis, Familienzeit und eine kleine Portion Gänsehaut. Dabei reicht das Halloween-Programm vom leuchtenden Geisterwald über das „SchlarAFFENland“ bis hinauf auf 1.911 Meter Seehöhe.

Wenn der Wald zum Geisterreich wird

Den Auftakt macht der Familywald Ossiacher See. Bereits von 16. bis 18. Oktober stimmt ein Halloween-Warm-up auf die schaurig-schönen Herbsttage ein, von 23. Oktober bis 1. November folgt das große Halloween-Programm – jeweils täglich von 11.00 bis 20.30 Uhr. Mit Einbruch der Dämmerung verändert sich die Stimmung zwischen den Bäumen: Lichter funkeln, geheimnisvolle Gestalten tauchen auf und der Wald verwandelt sich in ein mystisches, dabei bewusst familienfreundliches Geisterreich. Magische Kinder-Gruselshows, Gruselschminken und der Streichelzoo sorgen für Abwechslung. Wer es abenteuerlicher mag, erlebt den Familywald beim Klettern in der Dunkelheit, bei spektakulären Feuershows oder bei einem Nachtflug mit der Fly-Line aus einer ganz neuen Perspektive.

Auch Mitarbeiter:innen und Gäste dürfen sich verkleiden und Teil der besonderen Halloween-Kulisse werden. Und wenn es draußen frisch wird, sorgen Blutpunsch und Gruselwein für eine genussvolle Pause.

Willkommen im mystischen „SchlarAFFENland“

Nur wenige Kilometer weiter wird auch der Affenberg Landskron geheimnisvoll. Von 23. Oktober bis 1. November, täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr, präsentiert er sich als gruseliges „SchlarAFFENland“. Während der regulären Affentouren erfahren Besucher:innen nicht nur Spannendes über die dort lebenden Japanmakaken, sondern auch so manchen mystischen Fakt. Für kleine Halloween-Fans gibt es zusätzlich Kinderschminken, die Schatzsuche „Schatz von Landskron“ und Kürbisschnitzen. (Für Schatzsuche und Kürbisschnitzen ist eine Anmeldung erforderlich.)

Halloween macht hier auch vor der Speisekarte nicht Halt: Kürbissuppe, „Bloody Leberkas-Semmel“, Gruselpunsch und Kakao mit Mini-Marshmallows sorgen für eine genussvolle Pause. Bei Verkleidungen sollte nur darauf geachtet werden, dass manche Kostüme und Accessoires im Affengehege möglicherweise nicht geeignet sind.

Alte Mauern, Eulen und ein Hauch von Mystik

Eine Kulisse, die für Halloween wie geschaffen scheint, wartet auf der Burg Landskron. Alte Mauern, der Burghof und der weite Blick über den Ossiacher See schaffen von 17. bis 31. Oktober, täglich von 10.30 bis 16.30 Uhr, den stimmungsvollen Rahmen für schaurig-schöne Erinnerungsfotos. Verkleiden ist ausdrücklich erwünscht.

Auch die Adlerarena greift natürlich das Halloween-Thema auf. Nach der Adlershow besteht die Möglichkeit, ein persönliches Foto mit einer Eule oder einem Uhu zum Spezialpreis zu machen. Und auch kulinarisch zieht sich das Halloween-Motto durch den Besuch: Vampir-Spaghetti, Spider-Kuchen, Glühwein und Kakao mit Mini-Marshmallows sorgen für genussvolle Herbstmomente.

Halloween zwischen See und Gipfel

Zum Abschluss lohnt sich ein Perspektivwechsel. Die Ossiacher See Schifffahrt ist am 24., 25. und 26. Oktober 2026 unterwegs und bringt auch an Bord herbstliche Halloween-Stimmung auf den See. Passende Dekoration und das gemeinsame „Best of Kärnten“-Halloween-Rätsel begleiten kleine Gäste während der Fahrt.

Noch höher hinaus geht es auf der Gerlitzen Alpe. Von 23. Oktober bis einschließlich 1. November 2026, täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr, wartet dort ein besonderes Herbst-Highlight: Gäste haben erstmals die Gelegenheit, die ganz neue 10er-Gondel Kanzelbahn II auszuprobieren. Gemeinsam mit der Kanzelbahn I bringt sie Besucher bis auf den 1.911 Meter hohen Gipfel.

Damit werden die Halloween-Tage zugleich zur Premiere für alle, die die neue Bahn selbst erleben möchten – inklusive weitem Blick über die Kärntner Berg- und Seenlandschaft.

Halloween-Dekoration und das gemeinsame Kinder-Rätsel sorgen auch am Berg für die passende Stimmung; für die schlauen Detektiv:innen wartet bei gelösten Rätsel in allen Best of Kärnten Betrieben eine kleine Überraschung.

Ein zusätzliches Herbst-Special macht den Ausflug besonders unkompliziert: Im Aktionszeitraum werden Hunde, Fahrräder und Paragleit-Rucksäcke bei der Bergbahn kostenlos mitgenommen.

So zeigt sich der Herbst rund um den Ossiacher See einmal von seiner geheimnisvollen Seite – mit einer Mischung aus Natur, Genuss, Abenteuer und genau jener Portion Gänsehaut, die Halloween so besonders macht.

Witterungsbedingte Änderungen sind möglich.