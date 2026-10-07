5.183 Gäste bei „ORF-Lange Nacht der Museen 2026“ in Wien Holding-Museen

Wien (OTS) -

Das abwechslungsreiche Programm der vier Wien Holding-Museen Haus der Musik, Jüdisches Museum Wien, Mozarthaus Vienna und KunstHausWien anlässlich der diesjährigen „ORF-Langen Nacht der Museen“ lockte wieder zahlreiche Besucher*innen an. 5.183 Nachtschwärmer*innen erkundeten die Museen, nahmen an Führungen und Workshops teil oder genossen Konzerte und besondere Programmpunkte.

Das Haus der Musik zog auch in diesem Jahr die meisten Besucher*innen an. 2.560 Kulturinteressierte begaben sich im interaktiven Erlebnismuseum auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Klänge. Ein besonderes Highlight waren die Konzerte des Wiener Klassik Ensembles mit Werken von Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert und Strauss.

Das Jüdische Museum Wien besuchten 960 Gäste am Standort Dorotheergasse. Bei Führungen, einem Hebräisch-Minikurs und Begegnungen mit jüdischer Geschichte konnten die Besucher*innen die Vielfalt jüdischen Lebens in Wien entdecken. Die Ausstellung „A Muslim, a Christian, and a Jew“ sowie die musikalischen Auftritte von Aliosha Biz boten weitere besondere Programmpunkte. Der Standort Judenplatz war aufgrund des Feiertags geschlossen.

Im Mozarthaus Vienna begaben sich 822 Nachtschwärmerinnen auf die Spuren des berühmten Komponisten. Bei mehreren Führungen konnten sie die historische Wohnung in der Domgasse 5 entdecken, in der Mozart von 1784 bis 1787 lebte. Dabei erhielten die Besucherinnen Einblicke in sein Leben, sein musikalisches Schaffen und seine Zeit in Wien.

Das KunstHausWien.Museum Hundertwasser besuchten 841 Kunstinteressierte. Bei Blitzführungen erhielten sie Einblicke in das Werk Friedensreich Hundertwassers und seine besondere Lebensphilosophie. Die aktuelle Gruppenausstellung „Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures“ widmet sich der Bedeutung von Samen und Saatgut und beleuchtet Themen wie Verlust, Bewahrung und Regeneration.

Erfolgreiche 26. „ORF-Lange Nacht der Museen“

Bereits zum 26. Mal fand die „ORF-Lange Nacht der Museen“ statt. Von 18.00 bis 24.00 Uhr öffneten rund 670 Museen und Kulturinstitutionen in ganz Österreich ihre Türen und luden mit Ausstellungen, Führungen, Konzerten und besonderen Programmpunkten zu einer nächtlichen Entdeckungsreise ein.



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