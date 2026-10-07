Noah Gaderer zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt

Wien (OTS) -

Auf der 31. Bundeskonferenz in Steyr wählten die 100 Delegierten ein neues Bundesteam. Nach dem 100-jährigen Jubiläumsjahr stellt die Kinder- und Jugendorganisation die Weichen für die Zukunft.

Vom 2. bis 4. Oktober fand in Steyr die 31. ordentliche Bundeskonferenz der Roten Falken Österreich unter dem Motto „Rote Falken Heraus“ statt. Aus ganz Österreich kamen die Delegierten zusammen, um die inhaltliche Grundlage für die Arbeit der kommenden zwei Jahre zu beschließen sowie ein neues Bundesteam zu wählen. Dabei wurde Noah Gaderer mit 94,4 % der Stimmen zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt.

„Ich bedanke mich bei allen Falk*innen für dieses großartige Vertrauen“, erklärt der neu gewählte Bundesvorsitzende Noah Gaderer. „Nach unserem intensiven 100-jährigen Jubiläumsjahr 2025 mit Großveranstaltungen wie dem Bundespfingstlager in Traiskirchen, dem Internationalen Sommerlager und dem Falkenkongress ist das neue Bundesteam bereit sich den Themen rund um Organisationswachstum, Aufbauarbeit und Bildung eigener Funktionär*innen zu widmen.“

In seiner Antrittsrede betonte Gaderer die gesellschaftspolitische Rolle der Organisation in Zeiten politischer und sozialer Unsicherheiten: „Die Krisen werden nicht weniger, und damit geht auch eine spürbare Zukunftsangst von Kindern und Jugendlichen einher. Wir Falken werden uns weiterhin konsequent für die Rechte von Kindern und Jugendlichen starkmachen und ihnen Räume für Mitbestimmung und Solidarität bieten, wie zuletzt beim Thema des sogenannten Kinderkopftuchverbots, wo wir weiterhin an der Seite ALLER Kinder und deren freier Religionsausübung stehen werden“

Noah Gaderer folgt auf den langjährigen Bundesvorsitzenden Dilovan Shekho, der gemeinsam mit den scheidenden Bundesteam-Mitgliedern Anna Bohmann, Raffaela Schumacher und Lukas Auer unter großem Applaus verabschiedet wurde.

Neben Noah Gaderer wurden Sophie Nemecek, Shahed Bzigh und Bianca Beofsich als stellvertretende Bundesvorsitzende gewählt. Ruben Pfundner wurde von den Delegierten ebenfalls als Bundessekretär im Amt bestätigt.

Das neu gewählte Bundesteam bedankt sich bei allen scheidenden Funktionär*innen für ihren jahrelangen Einsatz und blickt motiviert auf die kommenden Aufgaben.

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Noah Gaderer