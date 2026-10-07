  • 07.10.2026, 10:36:02
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B 55 Kirchschlager Straße: Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Rund 720 Meter Fahrbahn in Krumbach und Thomasberg erneuert

St. Pölten (OTS) - 

Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der Kirchschlager Straße im Zuge der Landesstraße B 55 sind abgeschlossen. Auf einer Länge von rund 720 Metern wurde die Fahrbahn im Bereich von Ponholz in Richtung Krumbach umfassend saniert. Kürzlich nahm Abgeordneter Jürgen Handler in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeisterin Karoline Ofenböck, Bürgermeister Christian Stacherl und der stellvertretenden Leiterin der NÖ Straßenbauabteilung Wiener Neustadt, DI Julia Krenn, die Fertigstellung der Straßenbauarbeiten vor.

Aufgrund von Rissen, Ausbrüchen und Ausmagerungen entsprach die Fahrbahn der B 55 in diesem Bereich nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Verkehrsinfrastruktur. Der NÖ Straßendienst entschied daher, den rund 720 Meter langen Abschnitt umfassend zu erneuern. Auf einer Fläche von rund 5.600 Quadratmetern wurde zunächst die bestehende Fahrbahn abgefräst. Anschließend erfolgte die Wiederherstellung der Fahrbahn durch das Aufbringen einer neuen Trag- und Deckschicht. Abschließend wird noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Die Straßenbauarbeiten wurden von der Firma Klöcher Bau aus Klöch durchgeführt. Die Gesamtbaukosten für die Erneuerung belaufen sich auf rund 260.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Mit der abgeschlossenen Sanierung steht den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern auf dem erneuerten Abschnitt der B 55 wieder eine zeitgemäße und entsprechend den aktuellen Anforderungen ausgeführte Fahrbahn zur Verfügung.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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