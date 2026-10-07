ÖAMTC: Diesel um rund 14 Cent billiger als vor einer Woche

Wien (OTS) -

Die Spritpreise sind an den heimischen Tankstellen innerhalb der vergangenen sieben Tage deutlich gesunken: Der Liter Diesel war gestern im Durchschnitt um rund14 Cent, Super um rund neun Cent günstiger als in der Woche zuvor. Damit lag die Reduktion bei Super knapp unter der zusätzlichen Entlastung durch die neue Spritpreisbremse, während sich der Dieselpreis im Schnitt um zusätzliche vier Cent pro Liter nach unten bewegte.

Dieser Preisrückgang folgt auf einen außergewöhnlich teuren Tankmonat: Am 17. September erreichte der Dieselpreis mit durchschnittlich 2,281 Euro je Liter einen historischen Höchststand. Aber auch im Monatsdurchschnitt war es teuer: Diesel kostete 2,195 Euro je Liter, Superbenzin 1,921 Euro. Gegenüber September des Vorjahres waren das rund 68 Cent bzw. 45 Prozent mehr bei Diesel und rund 42 Cent bzw. 28 Prozent mehr bei Super.

Diesel vereinzelt unter zwei Euro zu haben

Trotz der merklichen Preisrückgänge: Der Preisvergleich bleibt für Konsument:innen sinnvoll, weil die Unterschiede zwischen den Tankstellen weiterhin erheblich sind. So verlangten heute Vormittag einzelne Tankstellen – insbesondere in Oberösterreich – unter zwei Euro je Liter Diesel und knapp über 1,70 Euro je Liter Super. Zusätzlich lässt sich der Verbrauch durch eine vorausschauende Fahrweise senken: möglichst gleichmäßig fahren, früh in einen höheren Gang schalten, unnötige Lasten entfernen und längere Standzeiten mit laufendem Motor vermeiden. Wer günstig tanken möchte, sollte Preise vergleichen und teure Standorte – etwa direkt an Autobahnen – nach Möglichkeit meiden.

Niedrigsten Preise in den Bundesländern von heute Vormittag:

Bundesland Diesel Super

Burgenland 2,042 1,777

Kärnten 2,030 1,769

NÖ 1,995 1,745

OÖ 1,976 1,715

Salzburg 2,051 1,799

Steiermark 1,999 1,753

Tirol 2,063 1,809

Vorarlberg 2,073 1,803

Wien 2,032 1,772