Der „Kabarettgipfel“ feiert „Die 80er Jahre“ – mit Gery Seidl, den Kernölamazonen, Alain Frei, Malarina und Andreas Vitásek am 9. Oktober

Wien (OTS) -

Neonfarben, Rasierkamm-Frisuren und ein geistiges Eselsohr: ORF 1 lädt am Freitag, dem 9. Oktober 2026, zu einem Kabarettabend mit doppelter Pointendichte, der erst die 1980er Jahre und dann die Bücherregale durchstöbert. Um 20.15 Uhr katapultiert der 19. „Kabarettgipfel“ das Publikum in eine Zeit, in der Pullover kratzten und im Auto noch geraucht wurde. Gery Seidl, die Kernölamazonen, Malarina, Andreas Vitásek und ihr Schweizer Kollege Alain Frei machen eine kurvenreiche Zeitreise durch „Die 80er-Jahre“. Um 21.15 Uhr blättert Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ zum „Welttag der Buchhandlungen“ durch eine besonders kuriose Ausgabe – mit Michael Mittermeier, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Chrissi Buchmasser und Viktor Gernot. Beide Sendungen sind bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON verfügbar.

„Kabarettgipfel“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Bei diesem Gipfeltreffen der deutschsprachigen Kleinkunstszene macht das Publikum eine Zeitreise in „Die 80er-Jahre“. Gery Seidl, die Kernölamazonen, Alain Frei, Malarina und Andreas Vitásek servieren Pointen zwischen Neonfarben, Nostalgie und Gegenwartswahnsinn. Gery Seidl erinnert sich an Kindheitstage ohne Helm, aber mit Rasierkamm-Frisur und Opel-Rekord-Schlittenfahrten. Die Kernölamazonen kämpfen sich mit Engelchen, Teufelchen und Kreuzweh durch moderne Flirtkatastrophen. Der gebürtige Schweizer Alain Frei zerlegt deutschsprachige Sprichwörter und fragt sich, warum „Jacke wie Hose“ eigentlich völlig unterschiedliche Konsequenzen hat. Für Malarina hört der Feminismus beim Make-up auf. Sie nimmt Schönheitswahn und Drogerieregale auseinander. Und Andreas Vitásek blickt zwischen der Bar im legendären Café Europa, der EU-Abstimmung und gestohlenen Jacken melancholisch-humorvoll auf die 1980er zurück. Dazu liefert „KGB – Die Kabarettgipfelband“ den Soundtrack von „Billie Jean“ bis „The Final Countdown“.

„Was gibt es Neues?“ (21.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Am „Welttag der Buchhandlungen“ wird es bei Oliver Baier besonders kurios. Seine Gäste Michael Mittermeier, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Chrissi Buchmasser und Viktor Gernot rätseln sich durch Fragen zwischen goldenen Schafsknochen und blinkenden Verkehrsampeln. Da muss selbst das erfahrene Rateteam ein geistiges Eselsohr umknicken. Prominente Unterstützung kommt von Buchhändlerin und Bestsellerautorin Petra Hartlieb, die wissen möchte, warum manche Regale in Südkorea plötzlich zu zittern beginnen. Genau das richtige Programm für alle, die Buchhandlungen lieben und auch gerne über die Schmähs zwischen den Zeilen lachen.