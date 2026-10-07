Die Formel 1 im ORF mit Sprint und GP in Singapur

Wien (OTS) -

Macht Kimi Antonelli den nächsten Schritt in Richtung Weltmeistertitel? Der GP von Singapur wird es zeigen und die Motorsportfans sind mit dem ORF vom 9. bis 11. Oktober 2026 live dabei. In Singapur steht dabei auch wieder ein Sprint auf dem Programm. Das freut auch die beiden Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 9. Oktober

10.20 Uhr: Erstes Training

14.10 Uhr: Sprint Qualifying

Samstag, 10. Oktober

10.40 Uhr: Sprint

14.40 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 11. Oktober

12.50 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: Das Rennen

Umfassende Berichterstattung im ORF.at-Netzwerk

Das ORF.at-Netzwerk schnürt ein multimediales Formel-1-Package für alle Motorsport-Fans: sport.ORF.at stellt Live-Ticker von Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert Tabellen und Statistiken. Streams aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens werden auf sport.ORF.at und ORF ON (inkl. Videokollektion) bereitgestellt. Auch in den Social-Media-Angeboten des ORF Sport und im Sport-Magazin des ORF TELETEXT können sich Interessierte jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.