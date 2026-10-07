  • 07.10.2026, 10:08:32
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Welttag der psychischen Gesundheit: 100 Booster-Pakete für psychische Gesundheit an NÖ Schulen

LR Teschl-Hofmeister: „Als Bildungsland Niederösterreich setzen wir bewusst auf Prävention durch Stärkung von Lebenskompetenzen“

St. Pölten (OTS) - 

Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober wurde die SMS Wölbling bei einer niederösterreichweiten Verlosung als eine von hundert Schulen für ein kostenloses Booster-Paket der Fachstelle für Prävention NÖ ausgewählt. Die enthaltenen Materialien bieten konkrete Anregungen zur Förderung von Resilienz und psychischer Gesundheit im Schulalltag. Die Initiative bildet zugleich den Abschluss des Aktionsmonats „Yellow September“, der auf die Bedeutung psychischer Gesundheit aufmerksam macht und einen offenen Umgang mit seelischen Belastungen fördert.

Obfrau und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betonte bei der Überreichung der Box: „Psychische Gesundheit ist eine wichtige Grundlage für Lernen, Entwicklung und Wohlbefinden. So können Kinder und Jugendliche ihr volles Potenzial entfalten. Als Bildungsland Niederösterreich setzen wir bewusst auf Prävention durch Stärkung von Lebenskompetenzen, denn Schulen sind zentrale Orte, um alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihren individuellen Lebensumständen zu erreichen, zu begleiten und in ihrer psychischen Gesundheit zu stärken.“

Petra Schrott, Schulleitung der SMS Wölbling, hebt hervor: „An der SMS Wölbling mit Schwerpunkt Sport legen wir großen Wert darauf, unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur körperlich, sondern auch psychisch zu stärken. Gerade im Sport erleben junge Menschen, wie eng körperliches und seelisches Wohlbefinden miteinander verbunden ist. Wir freuen uns deshalb besonders über den Gewinn des Booster-Pakets. Es unterstützt uns dabei, Resilienz, Selbstvertrauen und mentale Gesundheit noch stärker in den Fokus zu rücken.“

Das Booster-Paket enthält Begleitmaterialien sowie die Broschüre „Resilienz fördern – psychische Gesundheit als gemeinsames Ziel“. Die Unterlagen bieten zahlreiche Anregungen, um die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken, Ressourcen sichtbar zu machen und den achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen zu fördern.

Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober und zum Abschluss des Aktionsmonats „Yellow September“ möchte die Fachstelle für Prävention NÖ mit diesem Angebot das Bewusstsein für psychische Gesundheit stärken und Schulen dabei unterstützen, das Thema mit wenig Aufwand nachhaltig im Unterricht und Schulalltag zu verankern. Die SMS Wölbling kann mit dem gewonnenen Booster-Paket nun einen zusätzlichen Impuls setzen und ihren Schülerinnen und Schülern wertvolle Anregungen für ein gesundes Aufwachsen mitgeben.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]

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