Privatklinik Graz Ragnitz erweitert ihr Angebot um Augenchirurgie

Graz (OTS) -

7. Oktober 2026: Die Privatklinik Graz Ragnitz baut ihr medizinisches Leistungsangebot weiter aus und bietet ab sofort auch operative Augenheilkunde an. Das neue Angebot umfasst Kataraktoperationen (Grauer Star), moderne Linsenverfahren, Netzhaut- und Glaskörperchirurgie sowie Eingriffe an Augenlidern und Tränenwegen.

„Mit dem neuen Fachbereich Augenheilkunde schaffen wir zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten in der Steiermark. Dabei verbinden wir hochspezialisierte augenchirurgische Leistungen mit den Vorteilen einer modernen Klinik: kurze Wartezeiten, höchste chirurgische Sicherheitsstandards, modernste Medizintechnik und die Möglichkeit einer stationären Betreuung bei komplexeren Eingriffen“ , betont Maximilian Zacherl, Ärztlicher Leiter der Privatklinik Graz Ragnitz.

Mehr operative Kapazitäten für die Steiermark

Mit der Erweiterung ihres Leistungsspektrums stärkt die Privatklinik Graz Ragnitz die augenchirurgische Versorgung in der Region. Besonders für Kataraktoperationen, eine der häufigsten Operationen überhaupt, entstehen zusätzliche Behandlungskapazitäten. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und einer kontinuierlich älter werdenden Bevölkerung steigt der Bedarf an augenchirurgischen Eingriffen laufend an. Mit dem Ausbau des Angebots schafft die Privatklinik Graz Ragnitz zusätzliche Möglichkeiten, um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus werden auch komplexere Eingriffe an Netzhaut und Glaskörper sowie Operationen an Lidern und Tränenwegen durchgeführt.

Die Augenchirurgie ist in die Infrastruktur eines voll ausgestatteten Krankenhauses eingebunden. Die Operationen finden in einem OP-Saal der höchsten Reinheitsklasse statt und erfolgen damit unter den technischen und hygienischen Standards eines modernen Krankenhausbetriebs. Darin liegt ein deutlicher Vorteil im Gegensatz zu ambulanten Eingriffsräumen. Die Mehrzahl der Eingriffe kann ambulant erfolgen. Bei Bedarf steht jedoch auch eine stationäre Nachbetreuung zur Verfügung.

Durch die 24-stündige Anwesenheit des OP-Teams können auch akute augenmedizinische Notfälle jederzeit rasch und professionell versorgt werden. So profitieren Patient:innen von modernster Technologie, erfahrenen Spezialist:innen und einer umfassenden Betreuung rund um die Uhr.

Modernste Zeiss-Technologie im Einsatz

„Chirurgische Exzellenz braucht eine exzellente Infrastruktur. Daher haben wir uns für die neueste Technologie von Zeiss, einem der weltweit führenden Anbieter für ophthalmologische Diagnostik und Augenchirurgie, entschieden. Dabei setzen wir auf eine Geräteklasse, wie sie auch im universitären Umfeld verwendet wird“ , ergänzt Maximilian Zacherl. Zum Einsatz kommen unter anderem der Zeiss IOLMaster 700 zur präzisen Vermessung der Augenlinse, das digitale Operationsmikroskop Zeiss Artevo sowie das Phakoemulsifikationssystem Zeiss Eva Nexus.

Privatklinik Graz Ragnitz

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb von Mavie Med, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören in Wien die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz, die Privatklinik Wörgl in Tirol sowie die Mavie Med Arbeitsmedizin und Prävention. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt.

Fotos in Druckqualität zum Download: www.mavie-med.at/de/presse