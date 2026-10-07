Skills: KI-Weiterbildung für Marketing & Communications bei APA-Campus

Wien (OTS) -

Berufsbegleitender Lehrgang für Marketing-, Kommunikations- und PR-Profis mit KI-Vorerfahrung im Weiterbildungsangebot der APA-Gruppe – KI-Skills zur praktischen Anwendung in der Kommunikation erstellen – Infotermin am 15.10.

APA-Campus stellt einen neuen berufsbegleitenden Lehrgang für Marketing-, Kommunikations- und PR-Teams mit KI-Vorerfahrung vor: Skills – KI-Weiterbildung für Marketing & Communications. In sechs praxisorientierten Einheiten über sechs Wochen entwickeln die Teilnehmer:innen eigene, wiederverwendbare KI-Arbeitsroutinen für die tägliche Praxis nach dem offenen Agent-Skills-Standard. Diese Skills können direkt zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der täglichen PR-Arbeit verwendet werden und sind plattformübergreifend einsetzbar, etwa in Claude von Anthropic oder ChatGPT von OpenAI.

Von der Theorie zur Praxis – die eigene Skill-Bibliothek

Im Gegensatz zu klassischen Schulungen, die Wissen vermitteln, baut dieser Lehrgang Infrastruktur auf. Die Teilnehmer:innen erhalten nicht lediglich theoretische Unterlagen, sondern erstellen im Laufe des Lehrgangs selbst eine funktionierenden Skill-Bibliothek, die direkt in der KI-Umgebung ihres Unternehmens installiert werden kann. Am Ende des Lehrgangs verfügen sie über 8 bis 12 dokumentierte KI-Arbeitsroutinen, die ihre täglichen Aufgaben effizienter und standardisiert gestalten.

Die Nutzung von KI in Marketing- und Kommunikationsteams ist längst etabliert, doch oft bleibt die Arbeitsweise individuell: Jeder promptet anders, und die Qualität hängt von persönlichen Fähigkeiten ab. Skills schließen diese Lücke. Sie sind dokumentierte und wiederverwendbare Arbeitsanweisungen für KI-Assistenten, die Aufgaben wie Presseaussendungen, Social-Media-Adaptionen oder Kampagnen-Briefings standardisieren und optimieren.

Das Ergebnis: Effizienz und Qualität

Teilnehmer:innen des Lehrgangs profitieren von:

8 bis 12 dokumentierten Skills für reale Aufgaben

Mindestens einem verketteten Workflow, der Briefing, Produktion und Qualitätscheck umfasst

Eingebauten Qualitäts- und Rechtschecks in jeder Routine

Markenstimme, Styleguide und Zielgruppen hinterlegt in der KI-Umgebung

Einem Pflegeplan für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Skill-Bibliothek

Kostenloser Infotermin am 15. Oktober

Interessierte haben die Möglichkeit, sich beim kostenlosen Infotermin am 15. Oktober 2026 um 15:30 Uhr umfassend über den Lehrgang zu informieren. Die Infoveranstaltung findet online statt und bietet Einblicke in Inhalte, Ablauf und Zielsetzungen des Programms.

Zur Anmeldung: https://www.apa-campus.at/de/e/687?external=2

Teilnahme und Anmeldung

Der Lehrgang findet vom 5. November bis 16. Dezember 2026 statt und umfasst drei Präsenz-Halbtage, eine individuelle Praxisphase sowie drei online Follow-ups. Die Dramaturgie folgt dem Aufbau der individuellen Bibliothek, die mit jedem Termin wächst.

Weitere Infos und Anmeldung zum Lehrgang: Skills: KI-Weiterbildung für Marketing & Communications, Lehrgang - APA-Campus

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an:

Marketing- und Kommunikationsteams, die KI bereits nutzen und ihre Arbeitsweise standardisieren möchten

Presse- und PR-Verantwortliche, deren Textproduktion an Unternehmensstil und Freigabeprozesse gebunden ist

Agenturen, die ihre Prozesse skalieren wollen

Ein-Personen-Marketingabteilungen, die durch Skills ihre Kapazitäten erweitern

Absolvent:innen früherer KI-Lehrgänge, die ihre Kenntnisse operativ vertiefen möchten

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur und bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit, PR und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden.