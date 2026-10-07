Kleiner Akku – großes Risiko: Richtig entsorgen ist in Wien einfach und verhindert Brände

Wien (OTS) -

Anlässlich der österreichweiten „Aktionswoche gegen Batteriebrände“ von 12. bis 17. Oktober steht auch in Wien die Information zur richtigen Sammlung von Batterien und Akkus im Mittelpunkt. In welchen Geräten verstecken sich Akkus, warum geht von ihnen ein Risiko aus, warum dürfen sie nicht in den Restmüll und wo kann man sie zurückgeben? Ein österreichweites Gewinnspiel – in Wien bei den Problemstoffsammelstellen u.a. auf den Mistplätzen – begleitet die Aktion.

Sie stecken in kabellosen Kopfhörern, elektrischen Zahnbürsten, Powerbanks, Kinderspielzeug, blinkenden Kinderschuhen, elektronischen Grußkarten oder E-Zigaretten: Batterien und Lithium-Akkus sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Werdens solche Gegenstände nicht mehr gebraucht, beginnt das Problem häufig mit einem scheinbar kleinen Fehlwurf.

Niemals in den Restmüll

Batterien und Akkus gehören niemals in den Restmüll oder in andere Abfallbehälter. Sie werden zum Risiko, können Brände verursachen und dadurch Mitarbeiter*innen, Einsatzkräfte, Fahrzeuge und Anlagen der Abfallwirtschaft gefährden. In Müllfahrzeugen und Entsorgungsanlagen sind Abfälle hohem mechanischem Druck ausgesetzt. Wird ein Lithium-Akku zerdrückt oder auf andere Weise beschädigt, kann es zum sogenannten „thermischen Durchgehen“ kommen. Dabei steigt die Temperatur im Inneren des Akkus unkontrolliert an, bis er sich entzündet. Umgeben von Papier, Kunststoff und anderen brennbaren Materialien kann sich daraus rasch ein größerer Brand entwickeln. „Ein kleiner Akku kann ein großes Problem verursachen, wenn er im Restmüll landet. Die richtige Entsorgung ist denkbar einfach, kostenlos und schützt uns alle. Deshalb appelliere ich an alle Wiener*innen: Batterien und Akkus bitte nicht in den Müll werfen, sondern richtig entsorgen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Viele Rückgabemöglichkeiten – keine Ausreden

Erste Anlaufstelle ist der Handel. Überall dort, wo Batterien gekauft werden, kann man sie auch zurückgeben. Ist dies nicht möglich, können alte Batterien, Lithium-Akkus und Geräte mit eingebauten Akkus bei den Wiener Mistplätzen und Problemstoffsammelstellen kostenlos abgegeben werden. Auch die mobile Problemstoffsammlung sowie die Problemstoffsammelstellen auf den Wiener Märkten nehmen Batterien und Akkus entgegen. Wichtig dabei: Viele Akkus sind versteckt und werden deshalb beim Wegwerfen leicht übersehen. Im Zweifel gilt: Das gesamte Gerät zur Problemstoffsammlung bringen und den 48er-Mitarbeiter*innen übergeben. So können Batterien und Akkus sicher gesammelt, das Brandrisiko eingedämmt und wertvolle Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.

Richtig entsorgen und gewinnen

Während der Aktionswoche von 12. bis 17. Oktober kann Jede und Jeder bei den Problemstoffsammelstellen der MA 48 mitmachen und gewinnen. Einfach den Aktions-QR-Code scannen und am österreichweiten Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 6.500,- Euro. Die Aktionswoche ist Teil der österreichweiten Informationskampagne „Her mit Leer“, die von der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle gemeinsam mit zahlreichen Partnern, Kommunen und der Entsorgungswirtschaft umgesetzt wird.

Weitere Informationen unter www.hermitleer.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48