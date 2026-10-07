  • 07.10.2026, 09:40:32
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Neue Ära im Revenue Management: RateBoard launcht KI-Revenue Manager und personalisierbares Dashboard

Der neue KI-Revenue Manager von RateBoard beantwortet Fragen von Hoteliers direkt im Chat und leitet daraus konkrete Empfehlungen ab.
Innsbruck (OTS) - 

Der Softwareanbieter RateBoard läutet eine neue Generation im Revenue Management für Ferienhotels ein. Kern von RateBoard Next sind der KI-Revenue Manager und ein personalisierbares Dashboard.

Der KI-Revenue Manager ist als Chat in die Software integriert. Hoteliers fragen nach Entwicklungen, Ursachen und Potenzialen im eigenen Haus und erhalten in Sekunden eine begründete Antwort.

Wie wichtig Kontext ist, zeigte ein Test: Eine generische KI hielt die Faschingswoche in einem Skiort für unbedeutend, dabei zählt sie dort zu den stärksten Wochen des Winters. „Gute KI braucht die richtigen Daten und ein tiefes Verständnis dafür, wie Ferienhotels funktionieren“, sagt RateBoard-Gründer und CEO Matthias Trenkwalder.

Der KI-Revenue Manager erklärt, ordnet ein und empfiehlt. Über Preise und Verfügbarkeiten entscheidet weiterhin das Hotel selbst.

Zweite zentrale Neuerung ist das personalisierbare Dashboard: Ob Geschäftsführung, Revenue Management oder Rezeption, alle sehen genau die Kennzahlen, die für ihre Rolle zählen, vom kurzfristigen Überblick bis zur Jahresplanung.

Über RateBoard: Das Innsbrucker Unternehmen bietet Revenue-Management-Software für Ferienhotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol und zählt mehr als 1.700 Partnerhotels.
Mehr zum KI-Revenue Manager: https://eu1.hubs.ly/H0ySXGf0

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Daniela Haid · RateBoard · +43 512 387052 · [email protected]

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