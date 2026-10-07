FPÖ - Nittmann: Wiener Linien zahlten Millionen über gutachterlichem Verkehrswert

Wien (OTS) -

„Wenn die Wiener Linien Liegenschaften ankaufen, muss nachvollziehbar sein, warum der Steuerzahler dafür mehr bezahlt als den gutachterlich ermittelten Verkehrswert“, kritisiert FPÖ-Stadträtin und Finanzsprecherin des Wiener FPÖ-Rathausklubs, Ulrike Nittmann.

Bei der Liegenschaft Elterleinplatz 8 wurde ein Verkehrswert von 6,06 Millionen Euro ermittelt, tatsächlich zahlten die Wiener Linien im Februar 2024 7,40 Millionen Euro netto. Das sind 1,34 Millionen Euro bzw. 22,1 Prozent mehr. Damit lag der Kaufpreis sogar geringfügig über der von den Sachverständigen angegebenen marktkonformen Bandbreite von plus/minus 20 Prozent.

Auch beim Objekt Währinger Gürtel 41 wurde mehr bezahlt: Bei einem ermittelten Verkehrswert von 4,03 Millionen Euro betrug der Kaufpreis 4,50 Millionen Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 470.000 Euro bzw. 11,7 Prozent: „Bei zwei Liegenschaften wurden damit insgesamt rund 1,8 Millionen Euro über den gutachterlich ermittelten Verkehrswerten bezahlt. Wenn die Wiener Linien bereit sind, solche Mehrpreise zu bezahlen, muss klar auf dem Tisch liegen, wie diese zustande kommen und warum sie im Interesse der Stadt notwendig waren“, so Nittmann. „Gerade bei einem Milliardenprojekt wie der U5 müssen die Wienerinnen und Wiener darauf vertrauen können, dass mit ihrem Geld wirtschaftlich und transparent umgegangen wird“, so Nittmann abschließend.