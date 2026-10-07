Zurück ins Jahr „1996“: Benedikt Mitmannsgruber im Ringturm

Wien (OTS) -

Am Dienstagabend, dem 6. Oktober 2026, lud der Wiener Städtische Versicherungsverein im Zuge seiner Reihe „Kunst im Turm“ zum Kabarettabend mit Benedikt Mitmannsgruber. Der Kabarett-Senkrechtstarter nahm das Publikum mit auf eine kurzweilige Reise in seine Vergangenheit. „1996“, das dritte Programm des gebürtigen Oberösterreichers im Wollpullover, ist seinen Eltern und Großeltern gewidmet. Sie haben ihn beim Aufwachsen am Ende der Welt geprägt und zu dem Benedikt Mitmannsgruber gemacht, der er heute ist.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, u. a. DI Peter Umundum (Generaldirektor-Stellvertreter Österreichische Post), Andreas Kaim (Vorstandsvorsitzender S Bausparkasse), der ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer Österreich Dr. Christoph Leitl, der ehemalige Aufsichtsratspräsident der Burgenland Energie Dr. Johann Sereinig, Landwirtschaftskammer-Wien-Präsident Norbert Walter, VVO-Generalsekretär Mag. Christian Eltner, emer. Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Graninger sowie Journalistin Andrea Hodoschek.

Des Weiteren waren Wiener-Städtische-Generaldirektor-Stellvertreterin Mag. Sonja Brandtmayer, Dr. Herbert Allram (Vorstandsdirektor des Wiener Städtischen Versicherungsvereins), Wiener-Städtische-Vorstandsdirektor Mag. Gerald Weber, DONAU-Vorstandsdirektorin Dr. Edeltraud Fichtenbauer und Wiener-Städtische-Landesdirektor für Wien Gerhard Hopfgartner, MBA vertreten.

Benedikt Mitmannsgruber stammt aus Liebenau im oberösterreichischen Mühlviertel. Seit 2017 widmet er sich dem Kabarett – und feierte schon bald seine ersten Bühnenerfolge. Mit Auszeichnungen wie dem Publikumspreis beim Freistädter Frischling, dem Goldenen Besen

in Stuttgart sowie Auftritten in ORF-Formaten etablierte er sich rasch in der österreichischen Kabarettszene. Sein Solodebüt „Exodus“ sowie das darauffolgende Programm „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Zu seinen Markenzeichen zählen sein Schnauzbart, der Norwegerpullover und sein pointierter, selbstironischer Humor.

Druckfähige Bilder zum kostenfreien Download finden Sie unter www.wst-versicherungsverein.at.