myWarm Optimize: Heizungsoptimierung wird zum strategischen Hebel für die Immobilienwirtschaft

Wien/Berlin/München (OTS) -

Auf der EXPO REAL 2026 präsentierte myWarm, Tochterunternehmen der BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG, erstmals seine ganzheitliche Systemlösung myWarm Optimize für die Heizungsoptimierung im Gebäudebestand. Die Lösung verbindet den digitalen Heizungskeller, adaptiven hydraulischen Abgleich und intelligente Einzelraumregelung zu einem durchgängigen System. Ziel ist es, den Energieverbrauch und die Betriebskosten von Bestandsgebäuden nachhaltig zu reduzieren – ohne bauliche Eingriffe und mit geringen Investitionen.

Für Immobilienunternehmen, Bestandshalter und Betreiber großer Gebäudebestände wird die effiziente Steuerung bestehender Heizungsanlagen zunehmend zu einem entscheidenden Hebel. Hohe Energiepreise, steigende Anforderungen an die Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeit und der Bedarf an transparenten Betriebsdaten machen eine intelligente Heizungssteuerung zu einem wichtigen Bestandteil eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebs.

myWarm Optimize setzt dabei nicht bei einer einzelnen Komponente an, sondern betrachtet die gesamte Wärmeversorgung des Gebäudes. Die Systemlösung verbindet Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeabgabe und stimmt diese kontinuierlich auf den tatsächlichen Wärmebedarf ab.

„Rund ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Gebäudesektor – die Wärmewende entscheidet sich damit maßgeblich im Gebäudebestand. Energieeffizienz entsteht dabei nicht allein durch Sanierung – gerade geringinvestive Maßnahmen im laufenden Betrieb bestehender Gebäude bieten erhebliche Einsparpotenziale. Mit unserer Tochter myWarm und ihren Lösungen für die intelligente Heizungsoptimierung unterstützen wir Eigentümer und Betreiber dabei, diese Potenziale wirtschaftlich zu heben – übertragbar auf unterschiedliche Gebäudeportfolios“, sagt Petra Schmucker, Geschäftsführende Gesellschafterin BRUNATA-METRONA München GmbH & Co. KG

myWarm Optimize: Heizungsoptimierung mit intelligenter Steuerung

myWarm Optimize besteht aus drei aufeinander abgestimmten Bausteinen:

myWarm Optimize-Control – der digitale Heizungskeller für die intelligente Steuerung, Überwachung und Optimierung der Heizungsanlage

– der digitale Heizungskeller für die intelligente Steuerung, Überwachung und Optimierung der Heizungsanlage myWarm Optimize-Balance – der adaptive hydraulische Abgleich für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung und hohe Energieeinsparung

– der adaptive hydraulische Abgleich für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung und hohe Energieeinsparung myWarm Optimize-Comfort – die intelligente Einzelraumregelung für bedarfsgerechten Komfort und eine präzise Erfassung des Wärmebedarfs

Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen der Heizungsoptimierung liegt im Zusammenspiel dieser Ebenen. Der tatsächliche Wärmebedarf wird raumbezogen erfasst, die Wärmeverteilung entsprechend ausgeregelt und die Wärmeerzeugung darauf abgestimmt. Dadurch können die Systemtemperaturen dauerhaft abgesenkt werden, ohne die Wärmeversorgung einzelner Räume zu beeinträchtigen.



Das Ergebnis ist ein kontinuierlich optimierter Anlagenbetrieb mit dem Potenzial, den Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent zu reduzieren. Gleichzeitig können Betriebskosten und CO₂-Emissionen gesenkt, der thermische Komfort verbessert und die Transparenz über den Anlagenbetrieb erhöht werden.

„Die entscheidende Frage ist nicht, ob eine einzelne Komponente der Heizungsanlage optimal eingestellt ist. Entscheidend ist, wie das gesamte System zusammenspielt. Genau hier setzt myWarm Optimize an: Wir bringen Wärmeerzeugung, Hydraulik und Raumebene zusammen und machen die Heizungsoptimierung zu einem kontinuierlichen Prozess“, sagt Dr. Klaus Hense, CEO myWarm.

Energieeffizienz im Gebäudebestand: Heizungsoptimierung als geringinvestiver Hebel

Ein besonderer Fokus von myWarm Optimize liegt auf bestehenden Immobilien. Denn gerade im Gebäudebestand bestehen häufig erhebliche Einsparpotenziale, ohne dass zunächst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.

Die Lösung ist für alle Gebäudetypen und Heizsysteme geeignet und kann unabhängig vom jeweiligen Wärmeerzeuger eingesetzt werden. Damit eignet sich myWarm Optimize insbesondere für Immobilienportfolios mit unterschiedlichen Gebäude- und Anlagentypen.

Für Eigentümer und Betreiber entsteht dabei ein weiterer Vorteil: myWarm bündelt die unterschiedlichen Maßnahmen in einer Systemlösung und bietet einen zentralen Ansprechpartner für die Heizungsoptimierung. Betriebsdaten, Optimierungsergebnisse und relevante Anlageninformationen werden transparent erfasst und können für Monitoring und automatisiertes Reporting genutzt werden.

Intelligente Heizungssteuerung statt einmaliger Optimierung

Während klassische Maßnahmen der Heizungsoptimierung häufig als einmalige Einstellung verstanden werden, verfolgt myWarm Optimize einen kontinuierlichen Ansatz. Die Heizungsanlage wird nicht nur einmalig optimiert, sondern fortlaufend an den tatsächlichen Bedarf des Gebäudes angepasst.

Damit wird die intelligente Heizungssteuerung zu einem dauerhaften Instrument für einen effizienteren Gebäudebetrieb. Veränderungen im Wärmebedarf können berücksichtigt und der Anlagenbetrieb entsprechend angepasst werden. Für Betreiber größerer Immobilienbestände schafft dieser kontinuierliche Ansatz zugleich eine bessere Datengrundlage, um den Energieverbrauch einzelner Gebäude zu vergleichen, Optimierungspotenziale zu identifizieren und Maßnahmen (Sanierung, Heizungstausch etc.) gezielt zu priorisieren.



„Wir sehen Heizungsoptimierung als einen fortlaufenden Prozess. Gebäude, Nutzung und Wetter verändern sich – eine optimale Heizungssteuerung muss deshalb ebenfalls dynamisch reagieren“, so Dr. Klaus Hense abschließend.



Über myWarm

Intelligente Heizungsoptimierung für den Gebäudebestand. Seit 2010 entwickelt das B2B-GreenTech-Unternehmen myWarm Lösungen für die intelligente Heizungssteuerung und Heizungsoptimierung in großen Bestandsgebäuden und Immobilienportfolios. Mit myWarm Optimize verbindet das Unternehmen den digitalen Heizungskeller, den adaptiven hydraulischen Abgleich und die intelligente Einzelraumregelung zu einem integrierten System für einen energieeffizienten und transparenten Gebäudebetrieb. Damit sind bis zu 35 Prozent weniger Energieverbrauch sowie geringere Energiekosten und CO₂-Emissionen möglich.

Seit mehr als 15 Jahren entwickelt myWarm Technologien für den temperaturbasierten hydraulischen Abgleich. Das patentierte Verfahren basiert auf realen Messdaten aus Gebäuden und wurde bereits bei mehr als 200.000 Heizflächen eingesetzt.

myWarm ist eine 100-prozentige Tochter der BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG.