CCI Car Austria wird erster DENZA Händlerpartner in Österreich

Wien (OTS) -

Die CCI Car Austria GmbH erweitert ihr Engagement für die Marken des weltweit führenden Herstellers von New Energy Vehicles und übernimmt als erster offizieller Retailpartner den Vertrieb von DENZA in Österreich. Damit knüpft das Unternehmen unmittelbar an den dynamischen Aufbau von BYD am österreichischen Markt an und führt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit BYD Europe in Österreich auf der nächsten Stufe fort.

„Wir waren von Beginn an vom Potenzial von BYD und seinen Produkten überzeugt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass innovative Elektromobilität auch in Österreich auf eine stark wachsende Nachfrage trifft. Mit DENZA gehen wir nun konsequent den nächsten Schritt und erweitern unser Engagement um eine Premiummarke, die Technologie, Design und Komfort auf außergewöhnliche Weise verbindet“ , sagt Danijel Dzihic, Managing Director der CCI Car Austria.

DENZA Z9GT wird mit Flash Charging zur neuen Benchmark

Als erstes Modell kommt der DENZA Z9GT nach Österreich. „Aufgrund des bereits im Vorfeld großen Kundeninteresses startet der Vorverkauf des Shooting Brake im November 2026. Der Z9GT verfügt über die neue Flash Charging Technologie und ermöglicht Ladeleistungen von mehr als 1.000 kW – damit setzt das Modell eine neue Benchmark beim ultraschnellen Laden von Elektrofahrzeugen. “, so Patrick Lang, Country Manager BYD & DENZA Österreich.

Vorverkauf startet im November

Parallel zum Vorverkaufsstart investiert die CCI Car Austria in den Aufbau einer eigenen Retail- und Servicepräsenz für DENZA. Mitte Dezember eröffnet dafür am Parkring 12 im ersten Wiener Gemeindebezirk der erste DENZA Pioneer Store Österreichs. Der zweite Wiener Standort bei DENZEL Erdberg wird ebenfalls bis Jahresende eröffnet. Dieser wird künftig auch als Service-Hub für DENZA in Wien fungieren.