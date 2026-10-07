Krebs: Mehr Lebensqualität durch unterstützende Maßnahmen

Wien (OTS) -

Was hilft gegen Schmerzen und Nebenwirkungen einer Krebstherapie? Welche Rolle spielen Ernährung, Bewegung, Prä- und Rehabilitation? Wie lauten die Impfempfehlungen für Krebspatient:innen? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet die Informationsveranstaltung „Supportivmaßnahmen bei Krebspatient:innen“ am Montag, 19. Oktober 2026, ab 15:30 Uhr im Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien. Patient:innen, Angehörige und Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Unterstützung für mehr Lebensqualität

Eine Krebserkrankung bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Neben der eigentlichen Tumorbehandlung sind begleitende Maßnahmen wichtig, um Beschwerden zu lindern, die Krebstherapie zu unterstützen und das Wohlbefinden im Alltag zu verbessern. Verständliche Informationen und praktische Hilfestellungen für Betroffene und ihre Angehörigen sind gefragt. Aus diesem Grunde hat der Verein Leben mit Krebs ein umfassendes Programm zusammengestellt: Leben mit Krebs-Präsident Richard Crevenna spricht über die Wichtigkeit von Regeneration, Mobilität und Rehabilitation bei Krebs. Diätologin Elisabeth Hütterer widmet sich der Ernährung, die Fachärztin für Reise- und Tropenmedizin Angelika Wagner dem Impfen bei Krebserkrankungen. Der Internist und Hämatologe Bruno Mähr erläutert die Möglichkeiten der onkologischen Prähabilitation, also der gezielten Vorbereitung auf eine bevorstehende Behandlung. Uro-Onkologin Johanna Krauter informiert über den Umgang mit Nebenwirkungen aktueller Therapien bei urologischen Tumoren. Weitere Schwerpunkte sind die Schmerz- und Symptomlinderung und Besonderheiten bei Krebs im höheren Lebensalter. Eine abschließende Fragerunde bietet Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Fachleuten.

Seit 30 Jahren: Mut durch Wissen und Information

Die Veranstaltung steht im Zeichen des 30-jährigen Bestehens des Vereins Leben mit Krebs. Der von Univ. Prof. DDr. Christoph Zielinski gegründete Verein setzt sich dafür ein, Betroffenen durch verständliche Information Wissen, Orientierung und Zuversicht zu vermitteln. Präsident des Vereins ist Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, der die Veranstaltung eröffnet und durch die abschließende Fragerunde führt.

Pressefotos auf Anfrage.

30 Jahre Verein Leben mit Krebs: Kostenlose Informationsveranstaltung

Ab 15:30 Uhr; Verabschiedung um 19:35 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Datum: 19.10.2026, 15:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien

Van-Swieten-Gasse 1a

1090 Wien

Österreich

URL: https://bit.ly/SupportivKrebs2026