DENZA Österreich: Erster Händlerpartner und Vorverkaufsstart fixiert

Wien (OTS) -

DENZA setzt einen ersten Meilenstein auf dem Weg zum österreichischen Marktstart: Die CCI Car Austria GmbH wird der erste offizielle Händler für die Premiummarke von BYD. Parallel dazu startet im November in Österreich der Vorverkauf des DENZA Z9GT, dem ersten E-Auto der Welt mit Megawatt-Ladetechnologie, also Ladeleistungen über 1000 kW.

DENZA, die Premium-Marke von BYD, die mit der FLASH CHARGING Technologie Maßstäbe im Bereich des Ultra-Schnellladens setzt, geht an den Start. Nach der erfolgreichen Etablierung von BYD übernimmt die CCI Car Austria GmbH auch als erster offizieller Retailpartner den Verkauf der DENZA-Modelle in Österreich, wobei der Vorverkauf des Shooting-Brake-Modells Z9GT aufgrund regen Kundeninteresses bereits im November 2026 startet und Vorreservierungen ab sofort möglich sind.

„Die Einführung einer Premium-Marke, und das gleich mit einem Modell, das eine Ladeleistung von über 1000 kW bietet und damit eine Benchmark im heimischen Elektro-Pkw-Bereich setzt, ist gleichzeitig Pionierleistung und Game Changer in der Mobilitätsgeschichte Österreichs. Dazu passt der Ansatz unseres Pionier-Händlers, den ersten Schauraum in einer der prominentesten Lagen Österreichs am Parkring im ersten Wiener Gemeindebezirk, zu realisieren. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders auf die Vertiefung der bestehenden Partnerschaft und sind überzeugt, dass wir gemeinsam ab Tag Eins unseren Kunden einen unvergleichbaren Mehrwert bieten können “, so Patrick Lang, Country Manager BYD & DENZA Österreich.

Dzihic: „Erweiterung des BYD-Portfolios mit Premium-Produkten“

Danijel Dzihic, Managing Director der CCI Car Austria (BYD Österreich): „Wir waren von Beginn an von den BYD-Produkten überzeugt. Der Erfolg der Marke BYD in Österreich bestätigt, dass wir damit nicht allein sind. Wir sehen in DENZA deshalb großes Potenzial für den österreichischen Premiummarkt. Der Z9GT ist ein überzeugender Auftakt, die kommenden Modelle werden das einzigartige Profil noch weiter schärfen. Daher investieren wir als Händler in den DENZA Pioneer Store am Wiener Parkring Nr. 12, der Mitte Dezember offiziell eröffnen wird. Noch im selben Monat folgt der zweite Wiener Standort bei DENZEL Erdberg, der künftig auch als Service-Hub für DENZA in Wien fungieren wird. Beide Standorte werden Beratung auf höchstem Niveau und erstklassige Probefahrterlebnisse garantieren.“

Österreichweites Händler- und Werkstattnetzwerk in Planung

Parallel dazu arbeitet das österreichische DENZA-Team an der Expansion der Marke außerhalb Wiens. So werden ab Anfang 2027 weitere Verkaufs- und Servicestandorte in allen Bundesländern folgen, viele davon als dezidierte Experience- und Probefahrt-Locations.

“BYD hat es vorgemacht, die Nähe zum Kunden über ein flächendeckendes Händlernetzwerk ist für den Erfolg einer neuen Marke in Österreich essentiell. Auch bei DENZA wollen wir im ganzen Land rasche Erreichbarkeit und höchste Service- und Beratungsqualität bieten. Das ist ein wesentliches Erfolgskriterium und unser Anspruch für die Premiummarke DENZA.“, sagt Wolfgang Eisl, Head of Network Strategy & Development Austria, der für den Aufbau des DENZA-Händlernetzes in Österreich verantwortlich ist.

Exklusiver „Club of First“

Wer die Markenwelt, als auch die Modelle von DENZA noch vor dem offiziellen Brand Launch im ersten Quartal 2027 erleben möchte, der kann sich auf der Webseite des „Club of First“ registrieren um sich exklusive Informationen und limitierte Finanzierungsangebote zu sichern.

Über DENZA Österreich

DENZA ist die Premiummarke der BYD Gruppe und verbindet intelligente Technologie mit zeitgemäßem Design, hohem Komfort und revolutionärem Ladeerlebnis. Unter dem Leitgedanken „Technology Drives Elegance“ stellt die Marke das Zusammenspiel von Innovation und Fahrerlebnis in den Mittelpunkt.

Über CCI Car Austria GmbH

Die CCI Car Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DENZEL Gruppe. Diese verfügt über langjährige Erfahrung als Generalimporteur, Mehrmarkenhändler und Finanzdienstleister im österreichischen Automobilmarkt und hat BYD in Österreich nachhaltig etabliert. Ab November 2026 übernimmt CCI Car Austria GmbH parallel zum Import der BYD Fahrzeuge nach Österreich als erster offizieller DENZA Händler Beratung, Verkauf und Service für die Premiummarke.