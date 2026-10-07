  • 07.10.2026, 08:39:02
  • /
  • OTS0025

Tiroler Geschmack überzeugt: Heidelbeere-Limette zählt zu Österreichs ausgezeichneten Neuprodukten

Fruchtig, erfrischend und bei den Konsument:innen besonders gut angekommen: Das Tirol Milch Bergbauern Fruchtjoghurt Heidelbeere-Limette

Tiroler Geschmack überzeugt: Heidelbeere-Limette zählt zu Österreichs ausgezeichneten Neuprodukten
Wörgl (OTS) - 

Das Tirol Milch Bergbauern Fruchtjoghurt Heidelbeere-Limette wurde im Rahmen der Studie „Produkt-Highlights 2026“ von ÖGVS und GUSTO als „Ausgezeichnetes Neuprodukt“ prämiert. Damit zählt die Limited Edition zu den Top 20 Prozent der insgesamt 295 untersuchten neuen Food-Produkte im österreichischen Handel.

Die im April 2026 eingeführte Sorte verbindet cremiges Bergbauern-Fruchtjoghurt mit Heidelbeere und einer erfrischenden Limettennote. Im direkten Vergleich innerhalb des Segments Joghurt erreichte Tirol Milch einen Gesamtwert von 5,95 und platzierte sich damit auf Rang fünf. Beim Kriterium Innovation erzielte Heidelbeere-Limette einen Score von 6,00, beim Kaufimpuls 5,86.

Grundlage der Auszeichnung ist ein österreichweites Verbrauchervotum. Insgesamt wurden 414 Produktneuheiten – darunter 295 Food-Produkte – in 54 Produktsegmenten untersucht. Mehr als 644.000 Einzelbewertungen aus 4.252 Interviews flossen in die Ergebnisse ein. Bewertet wurden die Produkte anhand von sechs Kriterien wie Gesamtansprache, Bereicherung des Angebots, Kauf- und Probierimpuls, Neugier, Neuartigkeit sowie Verpackung und Präsentation.

Tirol Milch

Rückfragen & Kontakt

Berglandmilch
Mariam Stadler
Telefon: +4366478045945

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BEM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Tiroler Geschmack überzeugt: Heidelbeere-Limette zählt zu Österreichs ausgezeichneten Neuprodukten [Bild, 258.17KB]
Vorschau Bild von Tiroler Geschmack überzeugt: Heidelbeere-Limette zählt zu Österreichs ausgezeichneten Neuprodukten [PDF, 377.63KB]

Tirol Milch

Rückfragen & Kontakt

Berglandmilch
Mariam Stadler
Telefon: +4366478045945

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright