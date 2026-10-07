Tiroler Geschmack überzeugt: Heidelbeere-Limette zählt zu Österreichs ausgezeichneten Neuprodukten

Wörgl (OTS) -

Das Tirol Milch Bergbauern Fruchtjoghurt Heidelbeere-Limette wurde im Rahmen der Studie „Produkt-Highlights 2026“ von ÖGVS und GUSTO als „Ausgezeichnetes Neuprodukt“ prämiert. Damit zählt die Limited Edition zu den Top 20 Prozent der insgesamt 295 untersuchten neuen Food-Produkte im österreichischen Handel.

Die im April 2026 eingeführte Sorte verbindet cremiges Bergbauern-Fruchtjoghurt mit Heidelbeere und einer erfrischenden Limettennote. Im direkten Vergleich innerhalb des Segments Joghurt erreichte Tirol Milch einen Gesamtwert von 5,95 und platzierte sich damit auf Rang fünf. Beim Kriterium Innovation erzielte Heidelbeere-Limette einen Score von 6,00, beim Kaufimpuls 5,86.

Grundlage der Auszeichnung ist ein österreichweites Verbrauchervotum. Insgesamt wurden 414 Produktneuheiten – darunter 295 Food-Produkte – in 54 Produktsegmenten untersucht. Mehr als 644.000 Einzelbewertungen aus 4.252 Interviews flossen in die Ergebnisse ein. Bewertet wurden die Produkte anhand von sechs Kriterien wie Gesamtansprache, Bereicherung des Angebots, Kauf- und Probierimpuls, Neugier, Neuartigkeit sowie Verpackung und Präsentation.