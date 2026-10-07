  • 07.10.2026, 08:38:02
  • /
  • OTS0024

Schärdinger räumt bei „Produkt-Highlights 2026“ ab

Gleich mehrere Produktneuheiten von Schärdinger konnten bei der Studie „Produkt-Highlights 2026“ von ÖGVS und GUSTO überzeugen.

Schärdinger räumt bei „Produkt-Highlights 2026“ ab
Wels (OTS) - 

Besonders erfolgreich schnitt das Schärdinger Bergbauern Joghurt Erdbeer ab: Es erreichte im Produktsegment Joghurt den 1. Platz in der Gesamtwertung und wurde damit als „Bestes Neuprodukt“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt es den Sonderpreis Kaufimpuls.

Damit überzeugte das Joghurt gleich in zweifacher Hinsicht. In der Gesamtwertung erreichte es einen Score von 6,32. Besonders stark wurde auch die Verpackung und Präsentation mit 6,78 bewertet. Beim Kaufimpuls erreichte das Bergbauern Joghurt Erdbeer mit einem Score von 6,23 ebenfalls den ersten Platz.

Doch nicht nur das Bergbauern Joghurt punktete bei den KonsumentInnen: Auch das Schärdinger Greek Style Joghurt Karamell-Cheesecake sowie der Schärdinger Knuspertraum Vanille schafften es unter die Top 20 Prozent aller untersuchten Food-Neuprodukte und wurden jeweils als „Ausgezeichnetes Neuprodukt“ prämiert. Damit zählen insgesamt drei Schärdinger Innovationen zu den segmentübergreifend ausgezeichneten Produkten.

Die Ergebnisse basieren auf einem umfangreichen Verbrauchervotum: Für die Studie wurden 295 neue Food-Produkte untersucht. Insgesamt flossen mehr als 644.000 Einzelbewertungen aus 4.252 Interviews in die Studie ein. Bewertet wurden unter anderem Gesamtansprache, Bereicherung des Angebots, Kauf- und Probierimpuls, Neugier, Neuartigkeit sowie Präsentation.

Schärdinger Webseite

Rückfragen & Kontakt

Berglandmilch
Mariam Stadler
Telefon: +4366478045945

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BEM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Schärdinger räumt bei „Produkt-Highlights 2026“ ab [Bild, 1.6MB]
Vorschau Bild von Schärdinger räumt bei „Produkt-Highlights 2026“ ab [PDF, 388.96KB]

Schärdinger

Rückfragen & Kontakt

Berglandmilch
Mariam Stadler
Telefon: +4366478045945

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright