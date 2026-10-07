Schärdinger räumt bei „Produkt-Highlights 2026“ ab

Wels (OTS) -

Besonders erfolgreich schnitt das Schärdinger Bergbauern Joghurt Erdbeer ab: Es erreichte im Produktsegment Joghurt den 1. Platz in der Gesamtwertung und wurde damit als „Bestes Neuprodukt“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt es den Sonderpreis Kaufimpuls.

Damit überzeugte das Joghurt gleich in zweifacher Hinsicht. In der Gesamtwertung erreichte es einen Score von 6,32. Besonders stark wurde auch die Verpackung und Präsentation mit 6,78 bewertet. Beim Kaufimpuls erreichte das Bergbauern Joghurt Erdbeer mit einem Score von 6,23 ebenfalls den ersten Platz.

Doch nicht nur das Bergbauern Joghurt punktete bei den KonsumentInnen: Auch das Schärdinger Greek Style Joghurt Karamell-Cheesecake sowie der Schärdinger Knuspertraum Vanille schafften es unter die Top 20 Prozent aller untersuchten Food-Neuprodukte und wurden jeweils als „Ausgezeichnetes Neuprodukt“ prämiert. Damit zählen insgesamt drei Schärdinger Innovationen zu den segmentübergreifend ausgezeichneten Produkten.

Die Ergebnisse basieren auf einem umfangreichen Verbrauchervotum: Für die Studie wurden 295 neue Food-Produkte untersucht. Insgesamt flossen mehr als 644.000 Einzelbewertungen aus 4.252 Interviews in die Studie ein. Bewertet wurden unter anderem Gesamtansprache, Bereicherung des Angebots, Kauf- und Probierimpuls, Neugier, Neuartigkeit sowie Präsentation.